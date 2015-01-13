У таксистов-нелегалов полицейские изъяли 11 автомобилей

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В ходе рейда, направленного на борьбу с нелегальными перевозчиками, полицейские на юго-востоке Москвы задержали 11 таксистов-нарушителей.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по Москве, в отношении всех правонарушителей, уроженцев Средней Азии в возрасте от 22-х до 60-ти лет, были составлены протоколы по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)".

Кроме того, их автомобили были изъяты и помещены на штрафстоянку.