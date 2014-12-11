У москвички угнали джип, который она не успела зарегистрировать

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

У жительницы Москвы угнали дорогой внедорожник, который она даже не успела зарегистрировать, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

9 декабря женщина забрала из салона Toyota Land Cruiser и поставила около дома, а утром обнаружила, что авто, который стоял без номеров, пропал.

Машина была застрахована от угона, ее стоимость составляет 3,5 миллиона рублей.

Отметим, что около месяца назад в столице задержали участников организованной группировки, которая специализировалась на угонах других дорогих внедорожников - Range Rover Evoque.

Злоумышленники присматривали автомобили на парковках и во дворах жилых домов, после чего разбивали стекло водительской двери и проникали в салон. Затем с помощью специального оборудования они заводили машину и отгоняли ее в Московскую область.