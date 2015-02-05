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Происшествия

5 февраля, 19:33

Подозреваемый в избиении женщины на юге столицы арестован

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Подозреваемые в жестоком избиении женщины начали давать показания

Нагатинский суд арестовал Александра Хохлова, который подозревается в жестоком избиении 34-летней москвички на Большой Тульской улице. Он заключен под стражу до 26 марта 2015 года, сообщает Агентство "Москва".

Мужчину задержали 3 февраля. Позже он признался в содеянном и заявил, что таким образом пытался помочь своей больной матери. Кстати, нападавший оказался бывшим боксером.

Он рассказал, что за нападение ему пообещали заплатить. "Конечно, произошла плохая картина очень... Я даже не ожидал, что произойдет так, что настолько сильно. Хотел семье немного помочь, мать у меня после операции", - рассказал боксер.

Заказчик преступления, которым оказался сосед пострадавшей, также задержан.

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Ранее суд заключил под стражу предполагаемого соучастника жестокого избиения женщины - Игоря Ежова. Мужчина подвозил исполнителя и наводчика к месту преступления. Подозреваемый заявил о намерении заключить досудебное соглашение со следствием. Ежов утверждает, что помогал преступнику из-за опасений за свою жизнь.

Напомним, 24 января на Большой Тульской улице было совершено нападение на женщину, в результате которого ей причинили тяжелые травмы: множественные ранения, переломы, черепно-мозговую травму, а также нанесли ножевые ранения лица.

Нападение попало в поле зрения камер видеонаблюдения. На записи видно, как сначала мужчина догнал женщину, ударил ее по голове и начал добивать упавшую руками и ногами. После чего достал нож и порезал жертве лицо.

В кадре нет прохожих, но видно, что мимо ехали машины, однако никто не остановился и не помог женщине.

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