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Происшествия

04 августа 2014, 16:14

В ТЦ "Метрополис" бомбы не обнаружили

криминал телефонный терроризм бомба Метрополис

Фото: M24.ru

Кинологи не нашли бомбу в торговом центре "Метрополис", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МЧС.

В процессе поиска были обследованы все этажи центра.

Напомним, что 4 августа около 12.15 в полицию поступило сообщение о том, что в здании ТЦ заложена бомба. На место выехали оперативные службы.

Из центра было эвакуировано 300 человек, из них 100 детей.

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"Телефонного террориста" будут искать эксперты МВД. Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей, а также ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Если же ущерб превысит миллион рублей, максимальный срок заключения увеличится до пяти лет.

Напомним, что в апреле 2014 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект о телефонном терроризме. Документом ужесточается ответственность за заведомо ложную информацию о теракте, которая привела к крупному ущербу или другим тяжким последствиям.

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