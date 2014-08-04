В ТЦ "Метрополис" бомбы не обнаружили

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Кинологи не нашли бомбу в торговом центре "Метрополис", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МЧС.

В процессе поиска были обследованы все этажи центра.

Напомним, что 4 августа около 12.15 в полицию поступило сообщение о том, что в здании ТЦ заложена бомба. На место выехали оперативные службы.

Из центра было эвакуировано 300 человек, из них 100 детей.

"Телефонного террориста" будут искать эксперты МВД. Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей, а также ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Если же ущерб превысит миллион рублей, максимальный срок заключения увеличится до пяти лет.

Напомним, что в апреле 2014 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект о телефонном терроризме. Документом ужесточается ответственность за заведомо ложную информацию о теракте, которая привела к крупному ущербу или другим тяжким последствиям.