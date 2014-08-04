Житель Зарайска напал на сотрудника полиции

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В Зарайске задержан гражданин, напавший на полицейского, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области. Им оказался оказался ранее судимый 29-летний местный житель.

Инцидент произошел после того, как прибывшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны обнаружили группу лиц, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разбирательства, задержанный оказал сопротивление полицейским и нанес одному из них телесные повреждения.

В настоящее время назначено проведение служебной проверки, а материалы дела направлены в следственные органы.

Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".