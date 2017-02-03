СК не подтвердил нахождение тела пропавшей Натальи Меламед

Столичное управление СК не подтвердило личность найденной в Красногорском лесопарке девушки, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии нашли в лесу труп девушки – предположительно, пропавшей 24 января Натальи Меламед. Место происшествия было оцеплено.

24 января 2017 года Наталья Меламед покинула свою квартиру на Митинской улице без объяснения причины. В правоохранительные органы с заявлением обратился отец девушки, после чего началась проверка.

Дело заведено по статье "Убийство", в городе организованы полномасштабные поисковые мероприятия с привлечением правоохранительных органов, спасательных служб и волонтеров. По некоторым данным, незадолго до исчезновения девушка находилась на территории Красногорского лесопарка.

