СК не подтвердил нахождение тела пропавшей Натальи Меламед

Столичное управление СК не подтвердило личность найденной в Красногорском лесопарке девушки, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии нашли в лесу труп девушки – предположительно, пропавшей 24 января Натальи Меламед. Место происшествия было оцеплено.
Дело заведено по статье "Убийство", в городе организованы полномасштабные поисковые мероприятия с привлечением правоохранительных органов, спасательных служб и волонтеров. По некоторым данным, незадолго до исчезновения девушка находилась на территории Красногорского лесопарка.