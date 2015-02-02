Грабитель выстрелил в женщину возле метро "Алтуфьево"

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В районе станции метро "Алтуфьево" неизвестный с травматическим пистолетом пытался ограбить женщину, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

Злоумышленник хотел вырвать у женщины сумку и несколько раз выстрелил из пистолета, однако потерпевшая не выпустила свою вещь из рук. В итоге неудавшемуся грабителю пришлось бросить пистолет и скрыться с места происшествия.

Женщину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, на месте работают полицейские. Они также пытаются разыскать злоумышленника.

Ранее двое неизвестных напали на жительницу дома в центре Москвы. Инцидент произошел 14 декабря на Рабочей улице. Один из нападавших выстрелил в женщину, которая открыла им дверь, из травматического пистолета.

Потерпевшая осталась в живых, по факту нападения проводится проверка. Полицейские устанавливают мотивы преступления и ведут розыск нападавших. Не исключено, что женщину хотели ограбить.