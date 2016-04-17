Полиция задержала рецидивиста с 12 судимостями

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Правоохранители задержали подозреваемого в серии краж автозапчастей с иномарок, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

С начала этого года в правоохранительные органы поступили 15 заявлений о кражах зеркал заднего вида с автомобилей. После проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый, которым оказался ранее 12 раз судимый безработный москвич.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Общий ущерб составил около 650 тысяч рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее m24.ru сообщало, что столичные правоохранители задержали подозреваемого в серийных кражах велосипедов.

Злоумышленника поймали после очередного преступления. Подозреваемый был задержан на улице Плеханова. Он как раз похитил велосипед стоимостью 100 тысяч рублей.

Стражам порядка удалось установить его причастность к кражам еще 13 велосипедов. Причем, он похищал только дорогостоящие модели стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составляет около миллиона рублей.