Подозреваемых в совершении краж на один миллион рублей задержали в ВАО

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В ВАО задержали группу людей, подозреваемых в совершении серии квартирных краж. Установлено, что сумма ущерба, который злоумышленники причинили жителям столицы, составляет более одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Воры "работали" в жилых домах, где есть приквартирные тамбуры. С помощью отмычки они проникали внутрь общего коридора, заклеивали дверные глазки соседей, а затем взламывали квартиры, в которых не было хозяев. В полицию с 4 июля поступило сразу несколько сообщений от граждан, пострадавших от краж.

Задержать подозреваемых удалось 13 июля. Полицейские взяли их с поличным - возле подъезда одного из домов на Свободном проспекте. В это время мужчины (подозреваемые оказались уроженцами Грузии) выносили из дома похищенное имущество.

На данный момент установлено четыре эпизода преступной деятельности вышеупомянутых граждан, общая сумма ущерба, нанесенного ими москвичам, составляет более одного миллиона рублей. У полицейских есть основания полагать, что подозреваемые причастны к ряду других аналогичных краж.

По факту происшествий возбуждены уголовные дела по статье "кража". В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.