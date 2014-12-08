Грампи Кэт стала первым животным, заработавшим почти 100 миллионов долларов

Фото: facebook.com/TheOfficialGrumpyCat

Всемирно известная Грампи Кэт стала первым животным, чье состояние перевалило за 99,5 миллиона долларов. Сердитая кошечка зарабатывает больше, чем голливудские актеры Николь Кидман, Камерон Диаз и Мэтью МакКонахи.

"Я смогла бросить работу официантки уже через несколько дней после того, как она впервые появилась в соцсетях. Мой телефон с тех пор просто не замолкает. Люди, увидев ее однажды, тут же влюбляются, даже если эта кошка кажется им уродливой", - цитирует хозяйку Грампи Кэта, 28-летнюю Табату Бундесен, британское издание Express.

Грампи Кэт, которую на самом деле зовут Тардар, – одна из самых известных кошек мира. Из-за врожденных дефектов у нее сформировался неправильный прикус, который придал мордочке вечно сердитое выражение.

Кошка стала популярной два года назад – тогда на YouTube появилось первое видео с ней. Ролик набрал более 15,7 миллиона просмотров. Ежедневно интернет-пользователи создают десятки демотиваторов с изображением Грампи Кэт, придумывая ей мрачные высказывания о ненависти к окружающему миру.

В США также выпускают сувениры с изображением кошечки - футболки, кружки, наклейки. Грампи Кэт стала главным интернет-мемом 2013 года. Кроме того, она снимается в рекламе. В ближайшее время планируется выпустить фильм с Грампи Кэт в главной роли. А недавно на прилавка появилась книга о сердитой кошечке, издание уже переведено на 15 языков мира. Как у всех звезд, у Грампи Кэта есть собственный агент.