Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

27 июля 2012, 15:55

Бывший заммэра Москвы А. Рябинин признан виновным в хищении

коррупция Пресненский суд суды Александр Рябинин

Вести.ру

Сегодня Пресненский суд огласил приговор бывшему заместителю мэра Москвы Александру Рябинину. Суд признал его виновным в хищении чужого имущества путем мошенничества.

"Назначить Рябинину наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в 1 миллион рублей", - огласила приговор судья Татьяна Васюченко.

Судья оправдала чиновника по обвинению в превышении должностных полномочий, сославшись на недостаток доказательств, сообщает РИА Новости.

Бывший заммэра Москвы Александр Рябинин обвинялся по части 4 статьи 159 УК РФ («Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»). Также Рябинину вменялась в вину статья 286 части 3 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Уголовное дело в отношении Александра Рябинина было возбуждено в марте 2010 года, после обращения бизнесмена Сергея Гляделкина в ФСБ РФ с заявлением о вымогательстве у него помещения в двухэтажном особняке на улице Бахрушина в центре Москвы. Гляделкину не было заплачено обещанных ему чиновником 5,9 миллионов рублей, что, по мнению гособвинителя, свидетельствовало о преступном умысле бывшего вице-мэра. Прокурор просила назначить Рябинину наказание в виде семи лет колонии общего режима, а Вадиму Козлову – шесть лет.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать