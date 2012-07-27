Бывший заммэра Москвы А. Рябинин признан виновным в хищении

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Сегодня Пресненский суд огласил приговор бывшему заместителю мэра Москвы Александру Рябинину. Суд признал его виновным в хищении чужого имущества путем мошенничества.

"Назначить Рябинину наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в 1 миллион рублей", - огласила приговор судья Татьяна Васюченко.

Судья оправдала чиновника по обвинению в превышении должностных полномочий, сославшись на недостаток доказательств, сообщает РИА Новости.

Бывший заммэра Москвы Александр Рябинин обвинялся по части 4 статьи 159 УК РФ («Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»). Также Рябинину вменялась в вину статья 286 части 3 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Уголовное дело в отношении Александра Рябинина было возбуждено в марте 2010 года, после обращения бизнесмена Сергея Гляделкина в ФСБ РФ с заявлением о вымогательстве у него помещения в двухэтажном особняке на улице Бахрушина в центре Москвы. Гляделкину не было заплачено обещанных ему чиновником 5,9 миллионов рублей, что, по мнению гособвинителя, свидетельствовало о преступном умысле бывшего вице-мэра. Прокурор просила назначить Рябинину наказание в виде семи лет колонии общего режима, а Вадиму Козлову – шесть лет.