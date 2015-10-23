23 октября 2015, 17:17

Культура

Суббота 24: идем на парад ретротроллейбусов и слушаем Fall out boy

Фото: mosgortrans.ru

Парад ретротроллейбусов на Фрунзенской набережной, концерт Fall out boy в клубе Stadium live, ярмарка "Синие яблоки" на территории центра дизайна Artplay и еще 21 событие в субботу, 24 октября.

10.00
Изготовляем плюшевых мишек

В музее "Садовое кольцо" пройдет выставка антикварных игрушек "Плюшевые медведи в гостях у музея" из коллекции Елены Брызгаловой. Посетители также примут участие в мастер-классах по изготовлению плюшевых мишек.

Фото: культура.рф

Место: музей "Садовое кольцо"

Вход свободный

11.00

Идем на выставку Анны Рындиной

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева откроется выставка художницы Анны Рындиной Vita nova. На выставке представят новые картины, выполненные художником за последние полтора года. Работы выполнены гуашью, темперой и маслом.

Фото: rublev-museum.ru

Место: Музей имени Андрея Рублева

Вход свободный

11.00

Исследуем книжную иллюстрацию

На территории центра дизайна Artplay пройдет фестиваль книжной иллюстрации "Морс". Гостей фестиваля ждут семинары, мастер-классы, лекции и многое другое. Участниками "Морса" станут более 150 иллюстраторов, среди которых Зина и Филипп Суровы, Татьяна Никитина, Наталья Корсунская, а также издательства "КомпасГид", РОСМЭН, "Самокат", "Речь", "Манн, Иванов и Фербер", "Настя и Никита".

Фото: facebook.com/berrywaterfest

Место: центр дизайна Artplay

Цена: от 220 рублей

11.00

Заряжаемся на фестивале экстрима

В "Гостином дворе" пройдет ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта #ex3mfest. Гости мероприятия увидят шоу в направлениях велофристайл, роликовая акробатика, батутная акробатика, хайдайвинг. Организаторы также обещают мастер-класс по батутной акробатике, высотные прыжки и многое другое. Фестиваль пройдет в рамках "Лыжного салона".

Фото: facebook.com/skibuildexpo

Место: Гостиный двор

Цена: 150 рублей

11.00

Посещаем "Город конструкторов"

Культурный центр "Москвич" приглашает всех желающих в "Город конструкторов". Здесь можно будет собрать свои собственные работы, а затем поучаствовать в выставке. Всего на игровой площадке представят около двадцати конструкторов.

Фото: ТАСС/ Юрий Белинский

Место: культурный центр "Москвич"

Цена: от 200 рублей

11.00

Погружаемся в "Атмосферу творчества"

В торгово-выставочном комплексе "Тишинка" пройдет выставка-продажа "Атмосфера творчества". Посетителей ждут викторины, конкурсы, подарки, лотереи и многое другое. Кроме того, здесь можно будет приобрести авторские работы из полимерной глины и пластика, а также вышивки и бижутерию.

Фото: m24.ru/ Юлия Иванко

Место: торгово-выставочный комплекс "Тишинка"

Цена: от 250 рублей

12.00

Идем на парад ретротроллейбусов

На Фрунзенской набережной пройдет очередной парад ретротроллейбусов. Главными на празднике станут старые модели троллейбусов, которые сейчас являются экспонатами специализированного музея. По улице проедут МТБ-82Д, СВАРЗ ТБЭС-ВСХВ, ЗиУ-5 и другие троллейбусы. Кроме того, гости смогут увидеть автомобили спецслужб того времени.

Фото: mosgortrans.ru

Место: Фрунзенская набережная

Вход свободный

12.00

Участвуем в распродаже

На территории АЗЛК "Москвич" Svalka.me проведет гаражную распродажу, где все желающие смогут приобрести различные интересующие вещи за небольшие деньги, а также продать уже ненужные.

Фото: m24.ru/ Юлия Иванко

Место: АЗЛК "Москвич"

Вход свободный

12.00

Закупаемся на ярмарке "Синие яблоки"

На территории центра дизайна Artplay пройдет одна из старейших выставок-ярмарок рукоделия "Синие яблоки". На ней будут представлены сережки, колечки, браслеты, бусы, косметички, сумки, мыло, косметика ручной работы и многое другое. Кроме того, для детей организаторы подготовили программу лекций и мастер-классов.

Фото: facebook.com/s.yabloki

Место: центр дизайна Artplay

Вход свободный

13.00

Сохраняем речь Мандельштама

В четырех столичных кинотеатрах состоятся показы нового фильма Романа Либерова "Сохрани мою речь навсегда". На этот раз анимационно-документальный фильм посвящен Осипу Мандельштаму.

Фото: facebook.com/provzglyad

Место: кинотеатры "35 мм", "Алмаз синема", "Центр документального кино", "5 звезд на Новокузнецкой"

Цена: от 250 рублей

13.00

Гуляем по старой Москве

В столице состоится прогулка по воротам старой Москвы. Краевед Никита Брусиловский расскажет про Мясницкие, Красные, Воскресенские ворота, и покажет места, где никаких ворот давно уже нет. На прогулке речь пойдет как о крепостных воротах, так и о помпезных триумфальных вратах.

Фото: facebook.com/mkn.ru

Место: у метро "Маяковская"

Цена: от 350 рублей

13.00

Изучаем Москву двадцатых годов

Москвичей ожидает экскурсия по Москве эпохи НЭПа. Первый маршрут по столице 1920-х годов пройдет от Красных ворот до Покровских по Новой Басманной, Каланчевке, Мясницкой, а также через знаменитые дворики Чистопрудья. Гости узнают, как проектировали и строили московское метро, где в 1920-е годы обитали воровской элемент и дамы легкого поведения, о каком здании слагал стихи Маяковский и многое другое.

Фото: moscowsteps.com

Место: метро "Красные ворота"

Цена: от 250 рублей

13.00

Смотрим шоу зверей

В парке "Сокольники" состоится премьера новой программы Цирка больших зверей. Лучшие номера покажут индийские слоны, арабские скакуны, тигры, львы, носорог, африканский жираф, персидские верблюды и другие животные.

Фото предоставлено пресс-службой

Место: парк "Сокольники"

Цена: от 600 рублей

17.00

Болеем за роботов

В ТЦ "Авиапарк" пройдет шоу "Битва роботов". Всего состоятся четыре боя, в которых примут участие 15 роботов, оборудованные гусеничными колесами и электропилами. Победитель будет только один!

Фото: vk.com/bitvarobotov2015

Место: ТЦ "Авиапарк"

Необходима регистрация

19.00

Идем на "Трех сестер"

В театрально-концертном зале "Дворец на Яузе" зрителям покажут спектакль "Три сестры" по пьесе Чехова в постановке Галины Волчек. На сцену выйдут Алена Бабенко, Артур Смольянинов, Иван Стебунов, Ольга Дроздова, Чулпан Хаматова и другие.

Фото: sovremennik.ru

Место: театрально-концертный зал "Дворец на Яузе"

Цена: от 800 рублей

19.00

Вспоминаем бестселлер Дэна Киза

В РАМТе покажут спектакль "Цветы для Элджернона" по одноименному произведению Дэна Киза. В центре сюжета – слабоумный уборщик Чарли, работающий в пекарне. Он дает двум ученым согласие на эксперимент над своим мозгом. Операция проходит успешно, интеллект главного героя повышается, но только на время.

Фото: ramt.ru

Место: РАМТ

Цена: от 600 рублей

19.00

Подпеваем Ларисе Долиной

В концертном зале "Крокус Сити Холл" пройдет концерт Ларисы Долиной. Она исполнит самые знаменитые песни из своего репертуара, джазовые и блюзовые композиции.

Фото: ТАСС/ Михаил Джапаридзе

Место: концертный зал "Крокус Сити Холл"

Цена: от 1700 рублей

19.00

Смотрим мюзикл

Гости театра "Московская оперетта" увидят знаменитый мюзикл "Граф Орлов". Это – история любви графа Орлова и княжны Елизаветы. Зрители увидят, к чему приведет эта любовь и как сложится судьба обоих героев. В главных ролях – Екатерина Гусева, Теона Дольникова, Валерия Ланская, Андрей Белявский и другие.

Фото: facebook.comorlov.musical

Место: Театр "Московская оперетта"

Цена: от 800 рублей

20.00

Отрываемся под U.D.O.

В клубе Yotaspace выступит легендарная хэви-метал группа U.D.O. Музыканты не только представят москвичам новую программу альбома Decadent, но и не исключают, что в последний раз исполнят "классику" – материал группы ACCEPT.

Фото: facebook.com/udoonline

Место: клуб Yotaspace

Цена: от 1800 рублей

20.00

Слушаем Brazzaville

В клубе "16 тонн" состоится концерт Brazzaville. Музыканты представят новую концертную программу, в которую войдут треки с еще не выпущенного альбома Calle Casanova. Пластинка должна увидеть свет в конце 2015 года, но группа уже отправилась в турне в поддержку релиза.

Фото: facebook.com/brazzaville.band

Место: клуб "16 тонн"

Цена: от 1200 рублей

20.00

Знакомимся с новым альбом Amatory

Петербургская группа Amatory приедет в Москву, чтобы представить своим поклонникам новый альбом "6". В шестую пластинку альт-рокеров вошли 10 свежих треков. Отмечается, что группа не выпускала альбом уже пять лет. В 2010 году вышел их последний релиз "Инстинкт обреченных".

Фото: vk.com/amatoryofficial

Место: клуб "Москва"

Цена: от 1000 рублей

20.30

Идем на Fall out boy

В концертном зале Stadium Live выступят американцы из рок-группы Fall Out Boy. Россию группа посетит в рамках тура American Beauty/American Psycho. Коллектив исполнит для московских поклонников давно известные хиты. Кроме того, на концерте ожидаются и сюрпризы.

Фото: facebook.com/falloutboy

Место: клуб Stadium live

Цена: от 2990 рублей

23.00

Путешествуем во времени

Антикафе "Нулевой километр" предлагает провести ночь за просмотром всех частей знаменитой трилогии "Назад в будущее" режиссера Роберта Земекиса. Поклонники картины смогут отпраздновать тридцатилетие любимого фильма в компании единомышленников.

Кадр из фильма "Назад в будущее"

Место: Антикафе "Нулевой километр"

Цена: от 100 рублей

23.30

Проводим ночь в кинотеатре

В кинотеатре "Люмьер-холл" можно будет увидеть три фильма с Одри Хепберн. Это "Завтрак у Тиффани", "Римские каникулы" и "Как украсть миллион". Зал оснащен полиэкранами, поэтому изображение будет окружать зрителей со всех сторон.

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

Место: кинотеатр "Люмьер-холл"

Цена: от 550 рублей

Сюжеты: Афиша выходного дня , Путеводитель по развлечениям , Суббота24: афиша выходного дня
концерты выставки Центр дизайна Artplay Фрунзенская набережная Культурный центр Москвич кино свежий воздух Музей имени Андрея Рублева

