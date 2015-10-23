Суббота 24: идем на парад ретротроллейбусов и слушаем Fall out boy

Парад ретротроллейбусов на Фрунзенской набережной, концерт Fall out boy в клубе Stadium live, ярмарка "Синие яблоки" на территории центра дизайна Artplay и еще 21 событие в субботу, 24 октября.

10.00

Изготовляем плюшевых мишек

В музее "Садовое кольцо" пройдет выставка антикварных игрушек "Плюшевые медведи в гостях у музея" из коллекции Елены Брызгаловой. Посетители также примут участие в мастер-классах по изготовлению плюшевых мишек.

Место: музей "Садовое кольцо" музей "Садовое кольцо" Вход свободный



11.00 Идем на выставку Анны Рындиной

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева откроется выставка художницы Анны Рындиной Vita nova. На выставке представят новые картины, выполненные художником за последние полтора года. Работы выполнены гуашью, темперой и маслом.

Место : Музей имени Андрея Рублева : Музей имени Андрея Рублева Вход свободный



11.00 Исследуем книжную иллюстрацию

На территории центра дизайна Artplay пройдет фестиваль книжной иллюстрации "Морс". Гостей фестиваля ждут семинары, мастер-классы, лекции и многое другое. Участниками "Морса" станут более 150 иллюстраторов, среди которых Зина и Филипп Суровы, Татьяна Никитина, Наталья Корсунская, а также издательства "КомпасГид", РОСМЭН, "Самокат", "Речь", "Манн, Иванов и Фербер", "Настя и Никита".

Место : центр дизайна Artplay : центр дизайна Artplay Цена: от 220 рублей



11.00 Заряжаемся на фестивале экстрима

В "Гостином дворе" пройдет ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта #ex3mfest. Гости мероприятия увидят шоу в направлениях велофристайл, роликовая акробатика, батутная акробатика, хайдайвинг. Организаторы также обещают мастер-класс по батутной акробатике, высотные прыжки и многое другое. Фестиваль пройдет в рамках "Лыжного салона".

Место: Гостиный двор Гостиный двор Цена: 150 рублей



11.00 Посещаем "Город конструкторов"

Культурный центр "Москвич" приглашает всех желающих в "Город конструкторов". Здесь можно будет собрать свои собственные работы, а затем поучаствовать в выставке. Всего на игровой площадке представят около двадцати конструкторов.

Место: культурный центр "Москвич" культурный центр "Москвич" Цена: от 200 рублей



11.00 Погружаемся в "Атмосферу творчества"

В торгово-выставочном комплексе "Тишинка" пройдет выставка-продажа "Атмосфера творчества". Посетителей ждут викторины, конкурсы, подарки, лотереи и многое другое. Кроме того, здесь можно будет приобрести авторские работы из полимерной глины и пластика, а также вышивки и бижутерию.

Место : торгово-выставочный комплекс "Тишинка" : торгово-выставочный комплекс "Тишинка" Цена: от 250 рублей



12.00 Идем на парад ретротроллейбусов

На Фрунзенской набережной пройдет очередной парад ретротроллейбусов. Главными на празднике станут старые модели троллейбусов, которые сейчас являются экспонатами специализированного музея. По улице проедут МТБ-82Д, СВАРЗ ТБЭС-ВСХВ, ЗиУ-5 и другие троллейбусы. Кроме того, гости смогут увидеть автомобили спецслужб того времени.

Место: Фрунзенская набережная Фрунзенская набережная Вход свободный



12.00 Участвуем в распродаже

На территории АЗЛК "Москвич" Svalka.me проведет гаражную распродажу, где все желающие смогут приобрести различные интересующие вещи за небольшие деньги, а также продать уже ненужные.

Место: АЗЛК "Москвич" АЗЛК "Москвич" Вход свободный



12.00 Закупаемся на ярмарке "Синие яблоки"

На территории центра дизайна Artplay пройдет одна из старейших выставок-ярмарок рукоделия "Синие яблоки". На ней будут представлены сережки, колечки, браслеты, бусы, косметички, сумки, мыло, косметика ручной работы и многое другое. Кроме того, для детей организаторы подготовили программу лекций и мастер-классов.

Место: центр дизайна Artplay центр дизайна Artplay Вход свободный



13.00 Сохраняем речь Мандельштама

В четырех столичных кинотеатрах состоятся показы нового фильма Романа Либерова "Сохрани мою речь навсегда". На этот раз анимационно-документальный фильм посвящен Осипу Мандельштаму.

Место : кинотеатры "35 мм", "Алмаз синема", "Центр документального кино", "5 звезд на Новокузнецкой" : кинотеатры "35 мм", "Алмаз синема", "Центр документального кино", "5 звезд на Новокузнецкой" Цена: от 250 рублей



13.00 Гуляем по старой Москве

В столице состоится прогулка по воротам старой Москвы. Краевед Никита Брусиловский расскажет про Мясницкие, Красные, Воскресенские ворота, и покажет места, где никаких ворот давно уже нет. На прогулке речь пойдет как о крепостных воротах, так и о помпезных триумфальных вратах.

Место : у метро "Маяковская" : у метро "Маяковская" Цена: от 350 рублей



13.00 Изучаем Москву двадцатых годов

Москвичей ожидает экскурсия по Москве эпохи НЭПа. Первый маршрут по столице 1920-х годов пройдет от Красных ворот до Покровских по Новой Басманной, Каланчевке, Мясницкой, а также через знаменитые дворики Чистопрудья. Гости узнают, как проектировали и строили московское метро, где в 1920-е годы обитали воровской элемент и дамы легкого поведения, о каком здании слагал стихи Маяковский и многое другое.

Место : метро "Красные ворота" : метро "Красные ворота" Цена: от 250 рублей



13.00 Смотрим шоу зверей

В парке "Сокольники" состоится премьера новой программы Цирка больших зверей. Лучшие номера покажут индийские слоны, арабские скакуны, тигры, львы, носорог, африканский жираф, персидские верблюды и другие животные.

Место: парк "Сокольники" парк "Сокольники" Цена: от 600 рублей



17.00 Болеем за роботов

В ТЦ "Авиапарк" пройдет шоу "Битва роботов". Всего состоятся четыре боя, в которых примут участие 15 роботов, оборудованные гусеничными колесами и электропилами. Победитель будет только один!

Место: ТЦ "Авиапарк" Необходима регистрация



19.00 Идем на "Трех сестер"

В театрально-концертном зале "Дворец на Яузе" зрителям покажут спектакль "Три сестры" по пьесе Чехова в постановке Галины Волчек. На сцену выйдут Алена Бабенко, Артур Смольянинов, Иван Стебунов, Ольга Дроздова, Чулпан Хаматова и другие.

Место: театрально-концертный зал "Дворец на Яузе" театрально-концертный зал "Дворец на Яузе" Цена: от 800 рублей



19.00 Вспоминаем бестселлер Дэна Киза

В РАМТе покажут спектакль "Цветы для Элджернона" по одноименному произведению Дэна Киза. В центре сюжета – слабоумный уборщик Чарли, работающий в пекарне. Он дает двум ученым согласие на эксперимент над своим мозгом. Операция проходит успешно, интеллект главного героя повышается, но только на время.

Место : РАМТ : РАМТ Цена: от 600 рублей



19.00 Подпеваем Ларисе Долиной

В концертном зале "Крокус Сити Холл" пройдет концерт Ларисы Долиной. Она исполнит самые знаменитые песни из своего репертуара, джазовые и блюзовые композиции.

Место: концертный зал "Крокус Сити Холл" концертный зал "Крокус Сити Холл" Цена: от 1700 рублей



19.00 Смотрим мюзикл

Гости театра "Московская оперетта" увидят знаменитый мюзикл "Граф Орлов". Это – история любви графа Орлова и княжны Елизаветы. Зрители увидят, к чему приведет эта любовь и как сложится судьба обоих героев. В главных ролях – Екатерина Гусева, Теона Дольникова, Валерия Ланская, Андрей Белявский и другие.

Место: Театр "Московская оперетта" Театр "Московская оперетта" Цена: от 800 рублей



20.00 Отрываемся под U.D.O.

В клубе Yotaspace выступит легендарная хэви-метал группа U.D.O. Музыканты не только представят москвичам новую программу альбома Decadent, но и не исключают, что в последний раз исполнят "классику" – материал группы ACCEPT.

Место : клуб Yotaspace : клуб Yotaspace Цена: от 1800 рублей



20.00 Слушаем Brazzaville

В клубе "16 тонн" состоится концерт Brazzaville. Музыканты представят новую концертную программу, в которую войдут треки с еще не выпущенного альбома Calle Casanova. Пластинка должна увидеть свет в конце 2015 года, но группа уже отправилась в турне в поддержку релиза.

Место : клуб "16 тонн" : клуб "16 тонн" Цена: от 1200 рублей



20.00 Знакомимся с новым альбом Amatory

Петербургская группа Amatory приедет в Москву, чтобы представить своим поклонникам новый альбом "6". В шестую пластинку альт-рокеров вошли 10 свежих треков. Отмечается, что группа не выпускала альбом уже пять лет. В 2010 году вышел их последний релиз "Инстинкт обреченных".

Место : клуб "Москва" : клуб "Москва" Цена: от 1000 рублей



20.30 Идем на Fall out boy

В концертном зале Stadium Live выступят американцы из рок-группы Fall Out Boy. Россию группа посетит в рамках тура American Beauty/American Psycho. Коллектив исполнит для московских поклонников давно известные хиты. Кроме того, на концерте ожидаются и сюрпризы.

Место : клуб Stadium live : клуб Stadium live Цена: от 2990 рублей



23.00 Путешествуем во времени

Антикафе "Нулевой километр" предлагает провести ночь за просмотром всех частей знаменитой трилогии "Назад в будущее" режиссера Роберта Земекиса. Поклонники картины смогут отпраздновать тридцатилетие любимого фильма в компании единомышленников.

Место : Антикафе "Нулевой километр" : Антикафе "Нулевой километр" Цена: от 100 рублей



23.30 Проводим ночь в кинотеатре

В кинотеатре "Люмьер-холл" можно будет увидеть три фильма с Одри Хепберн. Это "Завтрак у Тиффани", "Римские каникулы" и "Как украсть миллион". Зал оснащен полиэкранами, поэтому изображение будет окружать зрителей со всех сторон.

