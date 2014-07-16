10 концертов за 10 рублей можно посетить в рамках "Нашего лета"

"Афиша": Москвичи смогут посетить 10 концертов за 100 рублей

В рамках проекта "Наше лето" в "Главклубе" во второй половине июля 10 русских групп дадут 10 концертов, каждый из которых начинается в 10 вечера, а цена билета составляет всего 10 рублей.

Первыми на сцене клуба выступят группы "7Б", "Маша и медведи" и "Кирпичи", сообщает телеканал "Москва 24".

Группа "7Б" будет снимать в "Главклубе" новый клип, а это значит, что у посетители есть шанс попасть в кадр. Концерт музыкантов состоится 16 июля.

Команда "Кирпичи" 17 июля порадует публику классическим хип-хопом.

Музыканты из группы "Маша и медведи" во главе с солисткой Машей Макаровой 18 июля исполнят полюбившуюся поклонникам "Любочку".

Проект “Наше лето” закончится 1 августа. За это время в "Главклубе" выступят "Крематорий", "Ногу Свело", "Мегаполис", "Ундервуд", Константин Никольский, "Конец фильма".