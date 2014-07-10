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Культура

10 июля 2014, 16:34

Баста, Гуф и АК-47 выступят в "Зеленом театре" Парка Горького

концерты Рэп Баста Гуф Смоки Мо Тати фестивали и праздники

Баста, Тати, Смоки Мо

17 июля "Зеленый театр" Парка Горького примет на своей сцене лучших представителей отечественной рэп-сцены. На ежегодном фестивале "Баста +" выступят Гуф, Смоки Мо, АК-47, Тати, Словетский и, конечно, Баста. В общем, услышать удастся всех без исключения артистов творческого объединения "Гозгольдер".

Выступят на летнем опен-эйре не только известные слушателям команды и исполнители, но и новички – например, Скриптонит и Tony Tonite (мелодичные треки которого прочно утвердились в регулярной ротации британского BBC).


Триагрутрика представит свежий альбом "Базирование". Певица Тати появится на сцене дважды: чтобы представить сольный альбом, релиз которого состоялся весной, а также в рамках традиционного выступления с Бастой.

На осень запланирован выход совместного альбома Смоки Мо и Басты, так что, вполне возможно, некоторые треки с пластинки удастся услышать посетителям "Зеленого театра".

По словам Басты, в этом году лайн-ап фестиваля увеличился, к артистам вновь присоединился Гуф, кроме того, на сцену выйдут интересные и самобытные молодые музыканты. "Будет много хитов и фитов, в том числе наших со Смоки", - заявил Баста.

Начало концерта - в 19.00 (зрителей будут пускать с 17.30). Билеты - от 900 рублей.

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