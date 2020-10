Группа "Браво" исполнит хиты 1960-х на крыше Artplay

"Браво". Фото: facebook.com/groupbravo

Центр дизайна Artplay примет 12 июля на своей крыше фестиваль Back to the 60's. Окунуть публику в обозначенную эпоху предстоит Наде Грицкевич (Наадя), Саше Болотову (The Riots), а также культовой группе "Браво".

Выступление "Браво", которое будет предварять сам фестиваль, сопроводит биг-бэнд из тринадцати духовых инструментов. Легендарные музыканты исполнят не только собственные фирменные хиты вроде "Этот город", "Я то, что надо", "Любите, девушки", но и некоторые композиции из музыкального наследия 1960-х годов.

Фестиваль Back to the 60's, который начнется после концерта "Браво", позволит слушателям ощутить атмосферу хиппи, рокабиллы и руд-боев. Участие в событии, которое развернется сразу на двух сценах, примут серф-рок трио Messer Chups, брасс-джаз коллектив 1/2 Orchestra, гаражные рокеры The Thunderbeats. За диджей-сеты будут отвечать Мика Шлиммер и DJ Spaceman.

Музыкальную программу "разбавят" танцевальный перфоманс от Matreshkas in Jazz, мастер-класс по игре на укулеле, виниловый маркет. Подкрепиться гостям события удастся в многочисленных поп-ап кафе.

Финальным аккордом Back to the 60's станет часовой DJ-сет от лидера группы "Браво" Евгения Хавтана.

Начало - в 17.00. Стоимость билетов - от 1400 рублей.