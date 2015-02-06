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Культура

6 февраля, 11:20

Английские фанк-диджеи Smoove & Turrell выступят в клубе Powerhouse

концерты хип-хоп диско диджеи соул фанк Smoove Turrell

Фото: smooveandturrell.com

7 Февраля в клуб Dewar's Powerhouse приедет английский диск-жокей и продюсер Smoove, он же Джонатан Уотсон. В столицу Smoove везет только пластинки, и только семидюймовки. Как сам признается Smoove, он одержим коллекционированием семидюймовых синглов.

Музыкант начинал в 90-х с диджеинга, был резидентом лейбла Acid Jazz (Dexters, Mark Morriss). В своей музыке Джонатан соединяет всевозможные стили, а в диджей-сетах фанк, соул, хип-хоп, брейкбит, джаз, диско, - все, что связано с музыкой 1970-1980-х годов.

Помимо Джонатана на вечеринке выступит его старый друг, вокалист и композитор Turrell.

Начало – в 23.00, вход – от 300 рублей.

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