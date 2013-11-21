Кинопремьеры недели: футболисты-калеки и онлайн-шоу на выживание

На этой неделе в российский прокат выходит много интересных картин. Среди них продолжение онлайн-шоу на выживание - "Голодные игры: И вспыхнет пламя", история о боевой бабушке - "За сигаретами", громкий матч перспективных футболистов-калек - "Команда мечты" и суд над продолжателем человеческого рода - "Отец-молодец".

Выжить любой ценой

Главным фильмом этой недели является фантастическая картина "Голодные игры: И вспыхнет пламя", снятая по одноименному роману Сьюзен Коллинз (второму из трилогии). Фильм является сиквелом "Голодных игр" 2012 года, а бюджет новой ленты почти в два раза больше – 140 против 78 миллионов долларов. Режиссером стал автор картин "Я – легенда" и "Константин: Повелитель тьмы" Френсис Лоуренс.

По сюжету выжившие после Голодных игр – специальной онлайн-забаве правительства - Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс – "Мой парень - псих") и Пит Мелларк (Лиам Хемсворт – "Паранойа") возвращаются домой, однако теперь над ними нависла еще большая опасность. Они отказались играть по правилам, согласно которым победитель Голодных игр всегда был только один, и, тем самым, бросили вызов Капитолию.

Фото: thehungergamesexplorer.com

Согласно традиции в юбилейных Голодных играх участвуют только победители всех прошлых. В новой игре выросла арена, сложность и, конечно же, ставки на победителя.

За первую неделю проката в США фильм заработал 6,3 миллиона долларов.

Перемены к лучшему

Картина "За сигаретами" французского режиссера Эмманюэль Берко расскажет о том, что никогда не поздно менять свою жизнь. В главной роли - уже почти полвека не сходящая с экранов, но при этом всегда неотразимая Катрин Денев ("Танцующая в темноте").

Фото: berlinale.de

У Бэтти все буквально вываливается из рук – ее ресторан на грани банкротства, роман уже развалился. Чтобы все обдумать, Бэти решает отправиться в бар за сигаретами. Тут и начинаются ее приключения, которые позволят ей взглянуть на жизнь с другой стороны. Но и это не все: ее дочь просит посидеть с родной проказницей-внучкой, на которую не хватит никаких нервов ...

Продолжатель рода человеческого

Режиссер Кен Скотт переснял свою работу 2011 года "Папаша", пригласив на главную роль Винса Вона ("Кадры"). Комедия "Отец-молодец" расскажет о бруклинском работяге Дэвиде Возняке, переживающем кризис среднего возраста. Вся его жизнь идет наперекосяк - он по уши в долгах, девушка его вот-вот бросит, даже родной отец хочет уволить его с работы.

Фото: imdb.com

Но и это не все – к нему приходит адвокат, который говорит об ошибке, которую допустил банк спермы аж 20 лет назад. Дэвид отдал туда свой образец еще в студенчестве, и теперь является отцом 533 детей. Уже почти 150 из них обратились в суд, чтобы узнать личность своего биологического отца. Поначалу Дэвид теряется, но в итоге решает тайно проследить за своими детьми, чтобы узнать все об их жизни.

Калеки-футболисты

Еще одна комедия расскажет о команде ветеранов футбола. Лента "Команда мечты" покажет зрителю ушедшего в запой бывшего футболиста и тренера Патрика. Немного протрезвев, он смог получить работу тренера любительской футбольной команды в глубинке Франции. При этом отказываться от нее нельзя, иначе он потеряет право опеки над дочерью.

Фото: allocine.fr

Проблема клуба в том, что его игроки - это обычные местные жители - почтальоны, рыбаки и бухгалтеры. Осознавая все ужасы сложившейся ситуации, Патрик решает пригласить в клуб футбольных экс-звезд, давно отошедших от дел. Неудачникам предстоит собрать свои силы в кулак, чтобы противостоять настоящей и сильной команде.

Дмитрий Кокоулин.