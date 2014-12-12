Джоан Роулинг выпустила рассказ про Северуса Снейпа и Лили Поттер

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Британская писательница Джоан Роулинг выпустила рассказ о судьбе персонажей из цикла книг о Гарри Поттере. Произведение опубликовано на сайте Pottermore.

В рассказе идет речь о некоем городе Коукворт, в котором живут будущая мать Гарри Поттера Лили Эванс и преподаватель в школе волшебства Хогвартс Северус Снейп.

Для того, чтобы прочесть произведение, любителям книг о Поттере придется разгадать несложную головоломку.

Рассказ стал первым из 12 обещанных Роулинг произведений о персонажах из "поттерианы".

Примечательно, что следующие 11 рассказов также будут выложены на Pottermore. О имеющейся информации, в одном из них пойдет речь о детских годах антагониста Поттера - Драко Малфоя.