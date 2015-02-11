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Социальные объекты

11 февраля, 17:50

На кладбищах могут ввести правила установки могильных памятников

кладбища памятники правила социальные объекты Александр Старцев

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

На столичных кладбищах могут ввести правила установки памятников на могилах, сообщил замглавы департамента торговли и услуг Алексей Старцев на заседании общественно-экспертного совета при ведомстве.

"Отсутствуют четкие правила установки надмогильных сооружений, которые защищали бы москвичей от излишних требований администрации кладбищ, и не допускали бы самоуправства в установке памятников", - приводит слова Старцева корреспондент M24.ru.

Как отметил замглавы департамента торговли и услуг, новые правила должны содержать размеры и виды конструкций, разрешенных для установки на кладбищах, а также перечень документов, необходимый для получения разрешения на установку, порядок приемки готового объекта и степень ответственности за нарушение правил.

По словам Старцева, сейчас на кладбищах установка памятников зависит только от фантазии граждан, поэтому многие надмогильные сооружения могут угрожать безопасности посетителей и окружающей среды.

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"Предполагается разделить надмогильные сооружения на три группы, в зависимости от сложности конструкции", - подчеркнул замглавы департамента торговли и услуг. Так, простые сооружения высотой не более 50 см будут устанавливать без документации и согласований. "Но к сложным сооружениям необходимо требовать проект, вплоть до договора на вывоз мусора, а также сертификата на использованные в исполнении объекта материалы", - заключил Старцев.

Ранее M24.ru сообщало, что на всех московских кладбищах установят терминалы, где посетители смогут узнать GPS-координаты могил близких. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Аппараты уже стоят на 10 кладбищах, в том числе Новодевичьем и Ваганьковском. В 2015 году они появятся на всех кладбищах - их в Москве более 70, сообщила пресс-секретарь ГУП "Ритуал" Лиля Бубок.

В Подмосковье, в свою очередь, планируют создать базу данных по всем захоронениям в интернете. При этом начать областные власти хотят с воинских захоронений. К осени в Подмосковье должен появиться единый реестр этих захоронений, рассказал M24.ru министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников. Сейчас идет паспортизация объектов. По его словам, в паспортах также будут содержаться GPS-координаты могил, чтобы потомки погибших могли без труда найти место захоронения погибшего.

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