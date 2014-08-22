Сообщение о бомбе в здании кинотеатра "Пионер" оказалось ложным

Сообщение о ЧП в здании кинотеатра "Пионер" на Кутузовском проспекте столицы оказалось ложным, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.

По словам собеседника агентства, около часа назад поступил звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в здании кинотеатра, на место немедленно выехали пожарные расчеты и полиция.

"В данное время кинотеатр "Пионер" не работает, здание находится на реконструкции. Сотрудники силовых структур убедились, что в здании никого нет, а звонок с угрозой оказался ложным", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за звонка о взрывном устройстве полиция также проверяет сейчас еще один московский кинотеатр - "Иллюзион" на Котельнической набережной.