Казаки патрулируют улицы по собственной инициативе - префектура ЦАО

Казачья дружина патрулирует площадь перед Белорусским вокзалом. Фото: ИТАР-ТАСС

Казачьи патрули не имеют права не только следить за торговлей, но и просто останавливать людей и проверять документы. Выход казаков на площадь Белорусского вокзала не согласован с властями и состоялся исключительно по инициативе одного из атаманов. Об этом М24.ru рассказал Павел Большунов, пресс-секретарь префектуры Центрального административного округа.

"Действия казаков не согласованы ни с префектурой, ни с Комитетом по делам казачества", - объяснил Большунов.

Он добавил, что по словам главы департамента региональной безопасности Алексея Майорова, в Москве действует городская народная дружина, в состав которой могут быть включены казаки в начале 2013 года. При этом выход к Белорусскому вокзалу состоялся исключительно по инициативе одного из атаманов и не согласован ни с УВД по ЦАО, ни с префектурой, ни с департаментом региональной безопасности.

При этом даже сотрудники дружины не имеют права проверять правильность парковки и документы на право заниматься торговлей. Сегодня же казачьи дружины не могут даже остановить человека и проверить документы.

"Комитет по делам казачества и префектура ЦАО опровергают информацию префектуры Юго-Восточного округа, которая вчера опубликовала на своем официальном сайте информацию, со ссылкой на префекта Владимира Зотова, что казаки ЮВАО начинают патрулировать улицы в центре города", - добавил Большунов.

Напомним, утром 27 ноября казачьи дружины появились около Белорусского вокзала. А днем ранее на портале префектуры ЮВАО было опубликовано сообщение, что "казаки ЮВАО вместе с полицейскими будут следить за правопорядком, пресекать неправильную парковку и несанкционированную торговлю".

Позже появилась информация, что казаки не планируют проводить рейды в среду, так как слишком большое внимание прессы мешает им работать.