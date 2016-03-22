Юные кадеты проведут свой первый бал в Доме Пашкова

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

25 марта в Доме Пашкова пройдет "Первый Московский кадетский бал". В историко-образовательном проект примут участие кадеты Первого Московского кадетского корпуса и ученицы Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа в возрасте от 9 до 14 лет.

Торжественный вечер посвятят истории дома Романовых. Организаторы подчеркивают: бал – это не просто танцевальный вечер, а, скорее, церемониальный праздник, наполненный важными смыслами. В российской истории балами было ознаменовано празднования важных дат и исторических побед. Все, исполненные этим вечером танцы, будут адресованы определенной вехе в отечественной истории.

Одна из целей мероприятия – возрождение традиций и бального этикета.

Хозяйка праздника Илзе Лиепа исполнит в Доме Пашкова танец, который на балу 1903 года в Зимнем дворце исполняла Зинаида Юсупова.