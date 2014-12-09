Форум представителей творческих организаций в прямом эфире

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В среду, 10 декабря, в Центральном доме архитектора соберутся члены многочисленных творческих организаций. Представители Союзов архитекторов, художников, дизайнеров, писателей, композиторов, литераторов, журналистов и переводчиков встретятся, чтобы обсудить текущее состояние дел в области культуры.

Прямую трансляцию мероприятия смотрите на этой странице, начало в 17.30.