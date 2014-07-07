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Бизнес

07 июля 2014, 17:33

Кинотеатр "Баррикады" продадут с аукциона

инвестиции бизнес торги кинотеатр экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ИТАР-ТАСС

Кинотеатр "Баррикады", расположенный на улице Баррикадная, в скором времени уйдет с молотка, передает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Уточняется, что общая площадь трех надземных и одного подземного этажей составляет 1 310 кв. метров. Сейчас в кинотеатре находится культурно-развлекательный центр. На земельный участок площадью 708 кв. метров оформлен договор аренды сроком до 2023 года.

Начальная стартовая цена объекта - 124,3 миллиона рублей. Аукцион назначен на 11 августа 2014 года, а заявки на участие принимаются до 6 августа.

Напомним, что в декабре 2013 года Москва уже выставляла на торги 10 принадлежащих ей кинотеатров. Стартовая цена пяти объектов - "Бирюсинки", "Волги", "Киргизии", "Софии" и "Электрона" - составила 3,1 миллиарда рублей. А лот, состоящий еще из пяти кинотеатров - "Волгоград", "Орбита", "Солнцево", "Экран" и "Рассвет", - инвесторы могли купить за 1,7 миллиарда.

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По условиям торгов, инвесторы должны оставить не менее 30% площади каждого кинотеатра под "культурно-просветительскую функцию", 70% - под "спортивно-рекреационную", то есть открыть там фитнес-залы и частные медклиники.

"Баррикады" - один из самых легендарных кинотеатров Москвы. Здание построено в стиле советского модерна 30-х годов. В 1907 году здесь был размещен синематограф "Гранд Плезир", а в советское время в здании проводились фестивали детского кино, а также располагался музей анимационных кукол.

В 2003 году кинотеатр вновь открыли для зрителей после реконструкции. Кассы кинотеатра находятся на первом этаже, а кинозал на 206 мест, расположен на втором.

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Сюжет: Московский бизнес: торги в столице

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