"Налог на интернет" не решит проблему пиратства – эксперт

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Законопроект об "антипиратском сборе" с каждого пользователя, который уже называют "налогом на интернет", не сможет охватить всех правообладателей, не решит проблему интернет-пиратства, считают эксперты.

Министерство культуры обнародовало законопроект о так называемой глобальной лицензии. Авторы документа предлагают ежемесячно к абонентской плате прибавлять 25 рублей за пользование контентом, находящемся в специальном реестре. Ведение реестра планируется поручить специальной организации по коллективному управлению авторскими правами. Авторы по своему усмотрению будут включать в этот реестр свои произведения или "изымать" их оттуда.

Министерство также предложило ввести льготы по "налогу на интернет" для пенсионеров, инвалидов, школьников и студентов. Предполагается, что закон может быть принят осенью 2015 года.

По мнению ведущего аналитика Регионального общественного центра интернет-технологий Урвана Парфентьева, в законопроекте на данный момент очень много нерешенных проблем, при которых система взимания дополнительных денежных средств за интернет будет давать сбои.

"Главная проблема в том, что придется полностью контролировать действия пользователя, то есть полностью получать информацию о том, куда и на какое время он входил в интернет, – отметил эксперт. – В данном случае мы говорим о нарушении тайны жизни гражданина".

Кроме того, по мнению Парфентьева, большой проблемой является размер тарифов, так как "отдельные правообладатели могут по-разному оценить свой контент". "Можно приказать установить тариф, но это будет отходом от принципов рыночной экономики, которым сейчас особенно дорожат, – сказал Парфентьев. – Кто-то банально не пойдет на это и продолжит собирать средства по факту доступа на их сайт".

Школьники и пенсионеры получат льготы по налогу на интернет

Аналитик подчеркнул, что введение льгот для социально незащищенных групп граждан возможно, но только определенными способами. Во-первых, это подключения специального тарифа для детей, так называемый "родительский контроль" либо по факту заключения контракта для образовательных и других социально значимых учреждений.

Напомним, "антипиратский сбор" с пользователей предложил ввести гендиректор Российского союза правообладателей (РСП) Сергей Федотов. По его словам, платить должны все, независимо того, скачивался нелегальный контент или нет. Суммарный годовой сбор с абонентов интернета составит около 860 миллионов долларов. Эта сумма должна покрыть интересы всех правообладателей, которые представлены на российском цифровом рынке.

Председатель совета директоров инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский отметил, что уровень пиратства в нынешний кризисный год может возрасти. "По официальной статистике в России уровень пиратства сократился с 87% в 2004 году до 63% в 2011 году, но он может возрасти в связи с падением реальных доходов россиян", – пояснил он М24.ru.

По словам эксперта, уровень сознательности граждан по соблюдению авторского права достаточно низок. "У нас достаточно хорошо распространены торрент-трекеры, интернет-ресурсы с нелицензионной продукцией, – отметил он. – Виной всему тому наследие советской эпохи, когда все доставалось, а не приобреталось".



Анатолий Федотов