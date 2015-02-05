Число краж в Рунете в 2014 году увеличилось вдвое

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В России в 2014 году было зарегистрировано 11 тысяч преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации. Об этом в рамках "Инфофорума 2015" сообщил начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России Алексей Мошков, передает ТАСС.

Мошков отметил, что в 2013 году кражи и мошенничества составляли 30 процентов от всех зарегистрированных преступлений в информационной сфере. В прошлом году их доля составила уже 41 процентов,

"Причем если количество зарегистрированных мошенничеств изменилось не сильно, то число краж увеличилось в два раза", - добавил он.

Мошков подчеркнул, что одной из важных тенденций в области преступлений в сфере IT стало широкое использование мобильных платформ для получения конфиденциальной информации. Речь идет о вредоносных программах для хищение средств с банковских счетов с использованием системы мобильного банка.

Однако были зафиксированы и случаи по удаленному получению контроля над устройствами. Большинство современных смартфонов и планшетов используют привязку к учетной записи, а зачастую хранят данные в облачных сервисах", - пояснил Мошков. Получив доступ к учетной записи пользователя злоумышленники могут завладеть списками контактов абонента, фотографиями и видео, сведениями о его переписке, данными о перемещениях.

"Московский патруль": Как не стать жертвой виртуального мошенничества

Иногда кибепреступники получают доступ к данным банковских карт и паролям с учетными записями в различных сервисах. Эти сведения используются для хищения денег и шантажа, заключил Мошков.

Как пояснил M24.ru глава компании Group-IB Илья Сачков, чтобы не столкнуться с киберпреступниками, пользователям лучше не переходить по подозрительным и не скачивать небезопасные приложения, внутри которых может быть вредоносный функционал.

По словам эксперта, функционал вирусов очень широк - хакерам может поступать информация с микрофонов телефона, с камеры, из мессенджеров и телефонной книги.

Чаще всего вирусы атакуют взломанные (Jailbreak) iPhone или iPad. По словам Сачкова, "ломают" смартфоны для того, чтобы на него можно было устанавливать любые приложения, а не только из App Store. Услуга Jailbreak доступна в некоторых сервисных центрах, также ее можно осуществить самостоятельно. Помимо этого, есть риск купить взломанный iPhone или iPad по цене "чистого".

Apple в какой-то мере защищает своих пользователей, делая функционал "операционки" скрытым, но ее взлом одновременно с доступом к "внутренностям" системы дает широкие возможности хакерам, выпускающим приложения со зловредным элементом.

Тем, кто покупал iPhone у официальных дилеров, расслабляться тоже рано: киберпреступники могут "угнать" пару "логин/пароль" (требуется для скачивания приложений и доступа к некоторым разделам телефона). Для этого хакеры взламывают почту, к которой привязан AppleID, или отправляют пользователю ссылку на сайт, внешне похожий на портал Apple, с требованием ввести логин пароль "для проверки".

Илья Сачков отмечает, что в России хакеры, как правило, требуют определенную сумму (несколько тысяч рублей) за возвращение аккаунта, однако деньги злоумышленникам перечислять не стоит.

"Чтобы избавиться от блокировки, достаточно "откатить" смартфон через iTunes до заводских настроек. Правда, при этом пропадут все личные данные и приложения", - советует эксперт.

Чтобы не стать жертвой мошенников, собеседник издания рекомендует как можно чаще менять пароли и не хранить конфиденциальные данные в "облачных" сервисах, так как доступ к ним получить просто. Кстати, iCloud глава компании Group-IB назвал менее защищенным, чем Google Drive, при этом у Android гораздо больше багов, чем у iOS.

Еще одно средство защиты – сканер отпечатков пальцев (например, TouchID). Но и эта технология не всегда оправдывает себя: Илья Сачков рассказал, что после первого появления устройств со сканером в магазинах (несколько лет назад) их покупали менеджеры крупных предприятий, но в дальнейшем обладатели новинок оставались без пальцев – так злоумышленники получали доступ к секретным сведениям, которые хранились в устройствах.

Лучшим средством защиты собеседник издания считает пароль, который легко запомнить. Для этого достаточно ввести фразу из любой книги на русском языке английскими буквами, прибавив разную раскладку и цифры, например "в студеную зимнюю пору" ввести как "dcneltye.pbvy..gjhe".