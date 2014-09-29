Финал инди-рок фестиваля "Индюшата-2014" пройдет в "16 тонн" 29 и 30 сентября

29 и 30 сентября в клубе "16 тонн" состоится финал рок-фестиваля "Индюшата-2014". Новое поколение инди-коллективов 29 сентября представят The Redlights (Астана), The Hox (СПб), InnerSpace (Екатеринбург), Akapulko (Киев), "Хорев не кактус" (Пенза).

30 сентября выступят The Highlights (Сыктывкар), "Шару Буке" (Воронеж), The Foxy Riders (СПб), Shakti Loki и Beard & Сhip (Москва), а также одна группа-сюрприз.

"Обилие англоязычных названий не должно вводить в заблуждение: более половины участников фестиваля поют по-русски. А вообще, это будут 13-е по счету "Индюшата", что меня нисколько не пугает, так как число 13 для меня самое счастливое!", - сообщает Александр Кушнир.

Начало - в 20.00.

"Индюшата"

- старейший российский рок-фестиваль. Он ведет свою историю с 1990 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие коллективы, играющие в самых различных жанрах: от ритм-н-блюза до дабстепа и от фолк-рока до электроники.

Музыканты смогут выступить перед деятелями музыкальной индустрии: промоутерами, представителями лейблов и журналистами. На фестиваля в свое время дебютировали Женя Любич, "Обе Две", Гуша Катушкин, Kira Lao, Jack Wood, Asea Sool и другие.