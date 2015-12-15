На американской АЭС произошло аварийное отключение реактора

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

На атомной электростанции в штате Нью-Йорк произошло аварийное отключение реактора. Инцидент был вызван неполадками с энергоснабжением, сообщает ТАСС.

Речь идет об АЭС Indian Point в штате Нью-Йорк. Отключение произошло в автоматическом режиме, операторы АЭС не вмешивались в процесс.

Никаких утечек радиоактивных веществ не произошло. Однако пока неясно, когда остановленный реактор будет запущен вновь.

Отметим, что произошедшее на АЭС под Нью-Йорком расценивается как инцидент с незначительными последствиями по шкале INES (классификация радиационных инцидентов).

Самой серьезной аварией за 70 лет атомной энергетики стала Чернобыльская авария в 1986 году. На втором месте расположилась Фукусимская трагедия.

В США инцидент на АЭС с наиболее тяжелыми последствиями произошел в 1979 году. На АЭС Три-Майл-Айленд в штате Пенсильвания ядерное топливо фактически расплавило стенки реактора, что повлекло за собой радиоактивное заражение прилегающей к станции местности.