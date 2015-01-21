600 настольных игр презентуют на "Игроконе"

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

14 и 15 февраля в "Сокольниках" пройдет V Зимний фестиваль настольных игр "Игрокон 2015". На нем можно будет сыграть более чем в 600 настольных игр: развивающих детских, семейных, стратегических, экономических и вечериночных.

На "Игроконе" устроят турниры, квесты и презентуют новые игры, которые можно будет купить на ярмарке. Каждому гостю выдадут на входе карту мероприятия с ключевыми активностями. После прохождения заданий участники получат подарки.

На фестивале традиционно пройдет конкурс авторских игр. Гости смогут познакомиться с авторами и дизайнерами настольных игр и узнать секреты разработки.

Добавим, фестиваль стартует в День святого Валентина, поэтому на нем презентуют игры для тех, кто хочет найти вторую половинку.

Начало – в 11.00, вход свободный.

Подробнее об "Игроконе" можно почитать здесь.