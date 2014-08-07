Детский weekend: мыльные пузыри и сказки на траве

Фото: М24

Знакомство с американской Жар-Птицей, разгадка тайны квадратных мыльных пузырей, чтение на траве и биологические квесты. В эти выходные маленьким москвичам не придется скучать. О том, как разнообразить детский досуг, - в материале M24.ru.

Путешествие в Птичье царство ждет маленьких посетителей магазина "Книги и чудеса", расположенного на территории музея-заповедника "Царицыно". Тут вам и мастер-классы по изготовлению бумажных птиц, и веселые викторины, и волшебные сказки о пернатых.

Юные посетители узнают, чем русская Жар-птица отличается от Жар-птицы американских индейцев.

Где: визит-центр музея-заповедника "Царицыно", магазин "Книги и чудеса"; улица Дольская, 1 визит-центр музея-заповедника "Царицыно", магазин "Книги и чудеса"; улица Дольская, 1 Когда: 9 августа в 13.00



Фото: М24

Чтение любимой книги на свежем воздухе – что может быть лучше? В парке Фили организуют акцию "День на книгах".



Посетителей ждут мастер-классы и встреча с кинорежиссером, детским писателем, сценаристом, продюсером, создателем легендарных Петрова и Васечкина Владимиром Алениковым.

В рамках мастер-классов будут учить работать с пластилином и мастерить закладки. Профессиональные аквагримеры создадут для детей яркие образы.

Где: парк Фили; Большая Филевская улица, 22 парк Фили; Большая Филевская улица, 22 Когда: 9 августа с 16.00 до 18.30



Фото: М24

Тайны мыльных пузырей узнают мальчики и девочки, которые посетят площадку ИнноПарка в "Сокольниках". Посетителям расскажут, почему мыльные пузыри переливаются, как надуть квадратный мыльный пузырь и можно ли его затем разбить о стекло. А еще детям расскажут, кто и зачем изобрел мыльные пузыри.

Здесь же можно от практики перейти к теории – надуть самый большой и самый красивый мыльный пузырь.

Мероприятия проводят для детей от 5 до 9 лет. Стоимость участия в "мыльном" мастер-классе 550 рублей. Записаться можно по телефону (499) 340-91-95.

Где: ИнноПарк в парке "Сокольники"; Сокольнический Вал, 1 ИнноПарк в парке "Сокольники"; Сокольнический Вал, 1 Когда: 9 августа в 13.00



Фото: ИТАР-ТАСС

В Дарвиновском музее организуют третий тур летнего Чемпионата по настольным биологическим играм "Эволюция в музее эволюции". Это мероприятие придется по душе тем, у кого биология – в числе любимых предметов.

Посетители музея смогут посоревноваться друг с другом, играя в "Гонки ежиков", "Лови мышей", "Фауну", "Остров обезьян" и "Веселую генетику", – эти развлечения доступны и детям, и взрослым. Более серьезного подхода потребует игра "Эволюция. Случайные мутации", доступная самым сильным участникам в возрасте от 10 лет. Игрокам предстоит проиллюстрировать принцип "выживает самый приспособленный", создавая собственную популяцию живых существ. Виртуальные создания будут всячески бороться за место под солнцем и пищу, теряя хвосты, отращивая жабры и разыскивая другие пути выживания – и все это под контролем опытного жюри.

Чтобы внести свой вклад в эволюцию и поиграть в другие игры, достаточно прийти в Дарвиновский музей 6 или 17 августа с 12.00 до 17.00 и купить входной билет. Но гости, которые хотят гарантировать себе место за игровым столом, могут прислать на адрес tatkor@darwin.museum.ru.

Турнир продлится до 17 августа.

Где: Дарвиновский музей; улица Вавилова, 57 Дарвиновский музей; улица Вавилова, 57 Когда: 9 и 10 августа



Фото: М24

В Нескучном саду в эти выходные пройдет пикник на траве. Здесь же принимают в игру "Активити" - синтез пантомим, ассоциаций и рисунков. Стоимость участия в игре – 300 рублей. Пикник бесплатный.

Где: Нескучный сад; Фрунзенская набережная, 18Д Нескучный сад; Фрунзенская набережная, 18Д Когда: 10 августа в 13.00



Фото: М24

Ваши дети зачитываются детективами, с ночи до утра странствуют по квартире в поисках улик, подозревают в тяжких преступлениях бабушку, соседа и собственного пса? Тогда самое время записать их в летний лагерь Еврейского музея и центра толерантности. Каждую неделю там проходят тематические занятия. На этой, например, в игровой форме выясняют, кто совершил дерзкое ограбление в поместье.

После того, как преступление будет раскрыто, для ребят проведут мастер-класс по дактилоскопии.

Лагерь работает шесть дней в неделю, кроме субботы. Билет на один полный день – 1300 рублей, на неделю – 7500 рублей. Смена с 09.00 до 17.00.

Записать ребенка в лагерь можно по телефону 8 (495) 645 – 05 – 50, добавочные 154. Заявку можно отправить на почту child@jewish-museum.ru.