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Общество

28 июля 2014, 14:00

Литургия в честь Дня крещения Руси впервые прошла в Москве

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В храме Христа Спасителя прошла литургия в честь Дня крещения Руси

В храме Христа Спасителя состоялась литургия по случаю Дня крещения Руси. Праздничное богослужение с 2008 совершалось в Киеве, а в Москве его провели впервые. В главном храме страны 28 июля собрались тысячи православных со всей России, сообщает телеканал "Москва 24".

Возглавил богослужение Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодняшнее служение прошло по особому торжественному канону, были исполнены песнопения, которые написали в 1988 году: тогда отмечали тысячелетие со дня крещения Руси. Литургия закончилась в полдень, сразу после нее во всех церквях России зазвучал колокольный звон-благовест.

Крестил Киевскую Русь в 988 году князь Владимир. С этого времени христианство в греко-православной форме было признано государственной религией. Согласно легенде, князь Владимир отправил своих послов в другие страны, чтобы посмотреть, как живут иудеи, мусульмане и христиане. В итоге он выбрал православное христианство. День крещения Руси официально отмечается в России с 2010 года.

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