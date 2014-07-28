Литургия в честь Дня крещения Руси впервые прошла в Москве

В храме Христа Спасителя прошла литургия в честь Дня крещения Руси

В храме Христа Спасителя состоялась литургия по случаю Дня крещения Руси. Праздничное богослужение с 2008 совершалось в Киеве, а в Москве его провели впервые. В главном храме страны 28 июля собрались тысячи православных со всей России, сообщает телеканал "Москва 24".

Возглавил богослужение Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодняшнее служение прошло по особому торжественному канону, были исполнены песнопения, которые написали в 1988 году: тогда отмечали тысячелетие со дня крещения Руси. Литургия закончилась в полдень, сразу после нее во всех церквях России зазвучал колокольный звон-благовест.

Крестил Киевскую Русь в 988 году князь Владимир. С этого времени христианство в греко-православной форме было признано государственной религией. Согласно легенде, князь Владимир отправил своих послов в другие страны, чтобы посмотреть, как живут иудеи, мусульмане и христиане. В итоге он выбрал православное христианство. День крещения Руси официально отмечается в России с 2010 года.