Скончался известный хоккейный тренер Анатолий Емелин-старший

Известный хоккейный тренер Анатолий Емелин-старший скончался на 73-м году жизни, сообщает пресс-служба уфимского "Салавата Юлаева". Емелин выступал за клуб с момента его основания, а затем перешел на тренерскую работу.

Анатолий Емелин

Анатолий Емелин родился 13 марта 1942 года в Нижнем Тагиле, где хоккей появился еще в 40-х годах прошлого века.

Спортивную карьеру он начинал в хоккее с мячом, позже переквалифицировался в "шайбисты". Емелин играл за "Салават Юлаев" практически с даты основания команды - с 1962 по 1971 годы - и забросил 70 шайб.

После завершения карьеры он стал тренером в "юлаевской" школе, где работал еще более 30 лет. Его воспитанники — двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук, Игорь Никитин и чемпион мира 1990 года Александр Семак. Известность получил и сын Анатолия Николаевича Анатолий Емелин, который сейчас является главным тренером новокузнецкого "Металлурга".

