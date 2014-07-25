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Общество

25 июля 2014, 17:39

Скончался известный хоккейный тренер Анатолий Емелин-старший

хоккей утраты Салават Юлаев

Фото: ИТАР-ТАСС

Известный хоккейный тренер Анатолий Емелин-старший скончался на 73-м году жизни, сообщает пресс-служба уфимского "Салавата Юлаева". Емелин выступал за клуб с момента его основания, а затем перешел на тренерскую работу.

Анатолий Емелин

Анатолий Емелин родился 13 марта 1942 года в Нижнем Тагиле, где хоккей появился еще в 40-х годах прошлого века.

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Спортивную карьеру он начинал в хоккее с мячом, позже переквалифицировался в "шайбисты". Емелин играл за "Салават Юлаев" практически с даты основания команды - с 1962 по 1971 годы - и забросил 70 шайб.

После завершения карьеры он стал тренером в "юлаевской" школе, где работал еще более 30 лет. Его воспитанники — двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук, Игорь Никитин и чемпион мира 1990 года Александр Семак. Известность получил и сын Анатолия Николаевича Анатолий Емелин, который сейчас является главным тренером новокузнецкого "Металлурга".

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