ЦСКА обыграл "Слован" и одержал третью победу подряд

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА обыграл на выезде братиславский "Слован" - 4:1. Таким образом, армейцы продлили победную серию до трех поединков.

У москвичей забитыми шайбами отметились Ян Муршак, Андрей Стась, Александр Радулов и Игорь Григоренко. В составе хозяев единственный гол на счету Михала Вондрка.

Добавим, что "Слован" проводил первый матч после того, как в пятницу главный тренер команды Ростислав Чада покинул пост по собственной инициативе. Временно руководить командой были назначены Владимир Орсаг и Ян Липьянский.

После этой победы "красно-синие" занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции и отстают от петербургских одноклубников на три балла. Следующий матч ЦСКА проведет 23 сентября на своем льду с тольяттинской «Ладой».