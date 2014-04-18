Финал Кубка Гагарина: "стальной" против "хищника"

Фото: ИТАР-ТАСС

Завтра в Магнитогорске стартует финал розыгрыша Кубка Гагарина, в котором местный "Металлург" сразится с пражским "Львом". О шансах команд рассуждает спортивный обозреватель M24.ru Евгений Сафонов.

Сразу надо сказать, что этот финал Кубка Гагарина, еще даже не начавшись, уже получился особенным. Впервые в истории в решающей схватке за главный трофей будет представлена иностранная команда – пражский "Лев". Кроме того, оба клуба-финалиста возглавляют тренеры-легионеры – финн Кари Ялонен против канадца Майка Кинэна.

Путь к финалу: "Металлург" Магнитогорск

¼ финала Восточной конференции "Адмирал" 4:1 (3 овертайма)

½ финала Восточной конференции "Сибирь" 4:0 (1 овертайм)

Финал Восточной конференции "Салават Юлаев" 4:1(2 овертайма)

Если судить по статистике, то на первый взгляд может показаться, что магнитогорцы прошлись по своим соперником катком, не оставляя тем никаких шансов, но если внимательно пересмотреть хотя бы статистику игр на предыдущих этапах, то становится понятно, что проблемы у "металлургов" были и не мало. Достаточно сказать, что команда Кинэна из 14 матчей добыла 6 (!) побед в овертаймах. С одной стороны, этот факт говорит о достаточном запасе прочности у "металлургов", а с другой, свидетельствует о том, что не все у "Магнитки" было так гладко, как это можно судить лишь по итоговому счету каждой серии.

Путь к финалу: "Лев" Прага

¼ финала Западной конференции "Медвешчак" 4:0

½ финала Западной конференции "Донбасс" 4:2 (2 овертайма)

Финал Западной конференции "Локомотив" 4:1(1 овертайм)

"Лев" сыграл на один матч больше, но при этом можно с уверенностью говорить, что пражане испытали незначительные сложности лишь в полуфинале Конференции, когда в 6 матчах переиграли "Донбасс". А в финале против "Локомотива", когда многие прогнозировали "Льву" серьезные проблемы, пражане в очередной раз смогли доказать, что у команды огромный потенциал и совсем не зря их считают одним из главных претендентов на победу в плей-офф.

Василий Кошечкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Сильные стороны "Металлурга":

1. Нападение. Первая тройка "Магнитки" Мозякин – Коварж – Зарипов показывает себя с наилучшей стороны на протяжении всего сезона. Некоторые специалисты считали, что в плей-офф, где идет более жесткая и плотная игра, соперникам удастся перекрыть кислород этим "киллерам" из Магнитогорска, но предыдущие три раунда показали, что и в плей-офф с первой тройкой справиться пока что не удалось никому, даже опытным защитникам из "Салавата Юлаева". От игры первой тройки нападении "Магнитки" зависит очень многое, если не все.

2. Игра в большинстве. Первая бригада большинства у "Металлурга" на данный момент является лучшей в КХЛ. Помимо уже неоднократно упомянутой первой тройки, одним из главных компонентов удачной реализации лишнего игрока является прекрасная игра молодого защитника Антипина, который в нынешнем плей-офф отличился дважды, и оба раза сделал это при игре в большинстве – именно он забросил единственную шайбу в 5-м матче серии против "Салавата Юлаева".

3. Голкипер Василий Кошечкин. В обороне у "Магнитки" большое количество молодых защитников и в целом нельзя сказать, что защитная линия команды выглядит образцово, поэтому роль опытного голкипера Кошечкина для "сталеваров" просто невозможно переоценить. Серию против "Салавата" многие называли дуэлью двух вратарей – Кошечкина и юного Андрея Василевского, и в этом противостоянии вратарь "Металлурга" проявил себя блестяще, много раз спасая свою команду.

Сильные стороны "Льва":

1. Сбалансированность состава. Тот факт, что "Лев" базируется в столице Чехии очень помог команде при комплектовании. При не самом большом в КХЛ бюджете, пражане смогли собрать прекрасную команду. При всех прочих преимуществах "Льва" его главная сила заключается в том, что у команды нет явных лидеров, но при этом есть практически 3 равных по силам звена, каждое из которых готово повести за собой и предопределить исход матча.

2. Игра в меньшинстве. У "Льва" прекрасный подбор защитников и классный голкипер Петри Веханен – эти обстоятельства привели к тому, что пражане великолепно убивают "большинство" соперников, показывая просто космический процент – 92,9. Соперники чешской команды из 56 попыток смогли реализовать лишь 2. С такой игрой в меньшинстве сопернику "Льва" по финалу придется очень нелегко.

Фото: ИТАР-ТАСС

3. Отсутствие языкового барьера. Как известно, в критический момент очень сложно воспринимать информацию, когда ее пытаются предоставить тебе на языке, который ты знаешь не очень хорошо. Вот с этим у пражского "Льва" точно не будет проблем. Команду возглавляет Кари Ялонен, который прекрасно изъясняется на английском языке, а большинство хоккеистов – европейцы, поигравшие в Северной Америке. У того же "Металлурга" большинство хоккеистов русскоязычные и в самые тяжелые моменты Майку Кинэну будет совсем нелегко до них достучаться. Казалось бы, мелочь, но как известно, в больших делах мелочей не бывает.

Резюме

Все готово к старту финальной серии. Травмированных хоккеистов в составе обеих команд не наблюдается, те, кто находился в лазарете, к решающим матчам восстановились. Сложно говорить о том, кто является в этой серии фаворитом. На мой взгляд, обе команды достойны стать обладателем Кубка Гагарина. Но все же некоторое преимущество есть у "Льва" - это и более надежная оборона, и игра в неравных составах. Надеемся, что серия получится затяжной и очень интересной и станет ярким завершающим аккордом для шестого сезона КХЛ.

Евгений Сафонов