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Спорт

17 февраля, 14:51

ХК "Салават Юлаев" остался без генерального спонсора

хоккей финансирование КХЛ Салават Юлаев

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" остался без генерального спонсора, благотворительный фонд "Урал" приостановил финансирование команды.

Это связано с тем, что 16 февраля арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АФК "Система" о взыскании с ООО "Урал-Инвест" 70,7 миллиарда рублей убытков.

"Вместе с тем, учитывая возможное банкротство ООО "Урал-Инвест" и связанные с банкротством риски, Благотворительный фонд "Урал" вынужден приостановить с 17 февраля 2015 года реализацию благотворительной программы фонда", - говорится на сайте фонда. В частности, финансирования лишаются хоккейный клубы "Салават Юлаев" и "Торос".

Чуть позже председатель правления "Салавата Юлаева" Юрий Пустовгаров заявил, что судьба "Спартака" уфимскому клубу не грозит и призвал болельщиков команды не волноваться.

"Про дальнейшую жизнь не говорим. Глава республики про перспективы "Салавата Юлаева" уже говорил. Вопрос - в текущей ситуации. Поклонники хоккейного клуба должны быть спокойны: такой клуб никогда не пропадет, с ним не должно случиться самое плохое. Скажем так, судьба московского "Спартака" нам не грозит.

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Что касается текущей финансовой ситуации, у нас нет никаких сомнений, что она будет разрешена. Мы уверены в этом наверняка. По моему рассуждению, до конца сезона вопрос с деньгами при любом варианте будет решен, хотя, насколько я знаю, там и произошла небольшая задержка с заработной платой", - приводит слова Пустовгарова "Р-Спорт".

Напомним, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" занимает седьмое место в Восточной конференции, на счету команды 80 очков.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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