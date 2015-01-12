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Улицы

12 января 2015, 17:57

На севере столицы появится улица имени Виктора Тихонова

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Виктор Тихонов. Фото: ТАСС / Игорь Уткин

Московские власти приняли решение присвоить одному из безымянных проездов на севере столицы имя Виктора Тихонова, сообщил M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре и спорту Кирилл Щитов.

В честь Тихонова будет назван проезд, идущий от Ленинградского проспекта вдоль зданий спортивного комплекса ЦСКА. В настоящее время готовится проведение общественных обсуждений проекта с жителями Хорошевского района.

Как рассказал Щитов Агентству "Москва", улица имени Тихонова может появиться в столице уже этой весной.

Ранее M24.ru сообщало, что комиссия Мосгордумы по физической культуре и спорту обратилась в мэрию Москвы с просьбой увековечить имя легендарного тренера. Также в честь Тихонова предлагалось назвать ледовый дворец "Арена легенд", который строится на территории бывшего завода ЗИЛ к Чемпионату мира по хоккею в 2016 году.

Напомним, что в столице может также быть установлен памятник Виктору Тихонову. Место для установки монумента будет выбрано совместно со спортивным сообществом.

Москва простилась с легендарным тренером Виктором Тихоновым

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Виктор Тихонов скончался 24 ноября на 85-м году жизни. Еще в середине октября сообщалось об ухудшении здоровья прославленного тренера. Он проходил курс лечения дома, а затем был госпитализирован в институт имени Склифосовского. В ночь с воскресенья на понедельник у Виктора Тихонова остановилось сердце.

Тренерскую карьеру Тихонов начал в 1968 году в рижском "Динамо". В 1977 году Тихонова пригласили в ЦСКА, и под его руководством клуб 14 раз становился чемпионом страны, 14 раз выигрывал кубок европейских чемпионов, дважды – кубок СССР.

В это время в команде играли такие известные хоккеисты, как Вячеслав Фетисов и Павел Буре. Кроме того, тренер возглавлял сборную СССР, которая при нем восемь раз была чемпионом мира и трижды олимпийским чемпионом. Имя Виктора Тихонова занесено в музей Олимпийской славы в Лозанне.

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