Минспорт обяжет шашистов сдавать нормативы по бегу и прыжкам

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Минспорт обяжет спортсменов-шашистов (те, кто играют в шашки) сдавать нормативы по бегу, подтягиваниям и прыжкам в длину, сообщает Агентство "Москва".

"Минимальные требования к физподготовке шашистов должны быть на уровне бронзового значка ГТО", – добавил представитель ведомства. Так, для зачисления на начальный этап подготовки в спортшколу шашист должен пробежать 30 метров менее чем за семь секунд, прыгнуть в длину на 115 сантиметров и более, присесть 10 раз и более, отжаться не менее семи раз, подтянуться не менее двух раз.

Требования, соответствующие разряду "гроссмейстер", включают бег на 60 метров менее, чем за семь секунд, семь подтягиваний, 20 отжиманий, прыжок на 175 см.