Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря 2015, 09:43

Спорт

Минспорт обяжет шашистов сдавать нормативы по бегу и прыжкам

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Минспорт обяжет спортсменов-шашистов (те, кто играют в шашки) сдавать нормативы по бегу, подтягиваниям и прыжкам в длину, сообщает Агентство "Москва".

"Минимальные требования к физподготовке шашистов должны быть на уровне бронзового значка ГТО", – добавил представитель ведомства. Так, для зачисления на начальный этап подготовки в спортшколу шашист должен пробежать 30 метров менее чем за семь секунд, прыгнуть в длину на 115 сантиметров и более, присесть 10 раз и более, отжаться не менее семи раз, подтянуться не менее двух раз.

Требования, соответствующие разряду "гроссмейстер", включают бег на 60 метров менее, чем за семь секунд, семь подтягиваний, 20 отжиманий, прыжок на 175 см.

Ссылки по теме


гто нормативы шашки обо всем

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика