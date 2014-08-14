На дублере Варшавского шоссе на юге столицы столкнулись 9 автомобилей

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Крупное ДТП произошло ночью на юге Москвы. На дублере Варшавского шоссе столкнулись сразу 9 автомобилей, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел в районе дома №145. Изначально дорогу не поделили грузовик "ЗИЛ" и легковушка Ford. Грузовик съезжал с Варшавки на дублер, а иномарка двигалась с разворотной эстакады. Столкнувшись, две машины по цепной реакции повредили еще 7 припаркованных автомобилей.

Отмечается, что в аварии никто не пострадал. На оформление ДТП у инспекторов ушла вся ночь. Пока хозяева разбитых авто подсчитывают убытки, следователи выясняют, кто же был виновником аварии.