Документы при смене фамилии теперь можно оформить "одним пакетом"

Оформить документы при смене фамилии теперь можно "одним пакетом". Пилотный проект с 2 ноября запускается в 10 столичных центрах госуслуг, сообщает пресс-служба организации.

Теперь все необходимые документы, в состав которых входят загранпаспорт сроком на 5 лет, СНИЛС, полис ОМС и социальная карта москвича, можно заказать за одно посещение, предоставив переоформленный паспорт гражданина Российской Федерации.

При необходимости также можно оформить свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, субсидию на оплату ЖКУ, сертификат на материнский капитал или внести изменения в учетные дела жителей Москвы, состоящих на жилищном учете.

Первоначально в проекте участвуют 10 центров госуслуг – по одному в каждом округе: Мещанский (ЦАО), Филевский парк (ЗАО), Строгино (СЗАО), Западное Дегунино (САО), Бабушкинский (СВАО), Вешняки (ВАО), Текстильщики (ЮВАО), Братеево (ЮАО), Ломоносовский (ЮЗАО), Савелки (ЗелАО). В дальнейшем, если он покажет свою эффективность, его распространят на другие центры Москвы.

Открытая Москва: электронные референдумы и госуслуги

В настоящее время в Москве работают 110 центров "Мои документы", обслуживающие более 113 районов, в которых проживает более 80 процентов жителей мегаполиса.

Столичные центры предоставляют 152 услугу и выдают более 200 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 70 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет три минуты.

Кроме того, планируется открыть еще 20 центров в разных районах Москвы. Об этом ранее в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил Сергей Собянин.