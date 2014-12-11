На Московском урбанфоруме обсудят приоритеты развития столицы

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Второй день Московского урбанистического форума откроется пленарным заседанием на тему "Москва: приоритеты нового этапа развития". Город перешел в постиндустриальную стадию развития и нуждается в мобилизации ресурсов: экономики, технологий, человеческого капитала. Эксперты выделят сильные стороны столицы и порассуждают о том, какой международный опыт может быть полезен для Москвы.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 11.00.