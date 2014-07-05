Машины среди нас: стоит ли ждать роботизации человечества

"Нераскрытые тайны": Как роботы меняют людей

Человечество переживает очередной расцвет науки и технологий. Рядом с нами появляется все больше и больше устройств, имеющих простейший интеллект. Как умные машины помогают людям с ограниченными возможностями начать новую жизнь? Роботы берут на себя все больше человеческих функций, но насколько бескорыстна и полезна людям эта помощь? Об этом читайте в репортаже телеканала "Москва Доверие".

Машина как единственный шанс

Мы сами не заметили, как вдруг стали жить в мире роботов. Нас будит робот–кофеварка, который минута в минуту выдает нам бодрящий напиток. Робот-тостер уже готовит к кофе пару горячих хлебцев, робот-пылесос уберет за нас квартиру. Робот-продавец выдаст еду и напитки, робот-врач замерит давление, если мы переутомились, робот-повар приготовит обед, а робот-игрушка развлечет наших детей.

С каждым днем сфера деятельности роботов расширяется, уже сегодня машины могут самостоятельно развиваться и производить себе подобных. Искусственный интеллект становится реальностью, от человека зачастую требуется лишь нажать кнопку и получить результат.

"Электроники становится все больше, она становится дешевле и доступнее, и поэтому везде, где может быть встроен микропроцессор, он будет встроен в обозримом будущем", - утверждает директор по IT-проектам фонда "Сколково" Альберт Ефимов.

Фото: M24.ru

Один из московских магазинов. Здесь вместо людей работают настоящие роботы, еще их называют роботами присутствия. Управляет машиной оператор, который находится в данный момент у себя дома.

Еще недавно каждый день был для Татьяны Мурашовой тяжелым испытанием. Передвигаться женщина может только при помощи инвалидного кресла. Однажды друзья посоветовали Татьяне обратиться в компанию, которая проводила набор людей с ограниченными возможностями для работы в экспериментальном режиме удаленного присутствия.

"Меня на эту работу пригласили знакомые. На эту должность набирали людей с инвалидностью, потому что это как раз работа из дома. Я находилась как раз в поиске работы, и подумала, почему бы не попробовать. Я связалась с сотрудниками, прошла обучение за две недели, и потом меня уже пустили на объект", - говорит Татьяна Мурашова.

Теперь Татьяна работает продавцом-консультантом. Общаться с клиентами приходится как и на обыкновенной работе, по несколько часов в день, но при этом ей совсем необязательно выходить из дома.

"Оператор, или несколько операторов, могут находиться дома, или в разных местах, с ноутбуками или планшетами. Они подключаются к серверу, вводят адресную строку сервера в браузере, и видят картинку. Они видят и слышат, что происходит с роботом, и могут говорить", - объясняет руководитель проектов компании-производителя роботов Вячеслав Кравцов

"Было очень интересно первое время, особенно меня забавляла реакция на этого робота, потому что это было в новинку, и люди кто шарахался, кто смеялся, кто наоборот входил в контакт - было очень интересно наблюдать за людьми, контактировать с ними", - рассказывает Татьяна Мурашова.

"Эти роботы должны послужить интеграции людей с ограниченными возможностями в нашу среду. Этот робот- не виртуальная реальность, человек сидит за компьютером, общается с реальными людьми, и это дает ему не только физическое, но и моральное удовольствие, развивает его", - считает Вячеслав Кравцов.

Роботы среди нас

Роботоприсутствие сегодня можно встретить где угодно. Эта технология активно развивается. Тандемы роботов и людей успешно учатся в школах и университетах, работают. Уже сегодня можно встретить подобных роботов в магазинах, музеях, на выставках, где они заменяют привычных гидов, и даже на улицах в роли офицеров полиции.

"Мы делали робота-полицейского. Он патрулировал улицы Перми и вызвал большой фурор среди жителей и средств массовой информации. У этого робота был режим удаленного присутствия, то есть при нажатии кнопки на пузе робота вызывался офицер дежурной части, который мог напрямую общаться с тем, кто нажал кнопку. Он все видел, слышал, мог говорить", - рассказывает Вячеслав Кравцов.

Российские операторы пользуются спросом на рынке. Роботы под их управлением уже проводили крупные выставки и показы в Европе, Азии и Америке. Находить общий язык с клиентом и делать презентации не составляет для российских операторов особого труда.

"У нас периодически проходят выставки в Лос-Анжелесе, в Китае, Гонконге, то есть создается впечатление, что ты находишься там, а не дома. Раньше я работала в Политехническом музее, я была там экспонатом и экскурсоводом одновременно, и там я тоже побывала с помощью робота первый раз, потому что там лестницы, для колясок не приспособленные, и я бы наверное там никогда не побывала", - утверждает Татьяна Мурашова.

Фото: M24.ru

"Мы всегда думали, что же представляют собой эти роботы, и жизнь показала, что это очень большой помощник человека, особенно человека с ограниченными возможностями, потому что эти люди получают с помощью робота новую жизнь. Возможность учиться, полноценно работать, получать медицинскую помощь, самое главное – возможность социальной адаптации", - говорит Вячеслав Кравцов.

На сегодняшний день такие роботы еще не готовы к полностью автономной работе без участия оператора. Вся сложность в создании процессора по образу и подобию человеческого мозга, способного думать, принимать решения и чувствовать. Но решение этой задачи, по мнению ученых, лишь вопрос времени.

"Производительность информационной памяти, которой достигли сейчас технические системы, она дошла, а кое-где и превзошла то, что у нас в мозгу сейчас есть. Тем не менее, понимания мозга пока нет, но ничего не противоречит тому, что это может произойти в любой момент: сегодня, завтра", - считает заведующий отделом нейроинформатики Центра оптико-нейронных технологий НИИ системных исследований РАН Виталий Дунин-Барковский.

В пеленках, но с гаджетом

Раскрытие тайн человеческого мозга означало бы старт новой эпохи развития робототехники. Вопрос только в том, окажется ли готов человек к столь радикальным переменам. Сегодня уже с раннего детства дети растут в окружении разнообразных электронных приборов – от компьютера до роботизированных игрушек с простейшим управлением.

"То, что дети растут с планшетами, не очень хорошо. Однако для планшетов существуют разнообразные развивающие приложения. Если дети пользуются этим в дошкольном возрасте – это нормально, но если они постоянно сидят за ними – это не очень хорошо. Говорить о какой-то зависимости от увлечения такого в дошкольном возрасте еще рано", - утверждает преподаватель Института психологии, социологии и социальных отношений Олег Иванцов.

Для того, чтобы понять, как обстоят дела на самом деле, мы решили провести небольшой эксперимент. Обычный детский сад, группа из 10 детей, в которой 5 девочек и 5 мальчиков, и два стола с игрушками.

На одном столе детей ждут кролик и морская свинка, поиграть с которыми каждому ребенку должно быть интересно и естественно, на втором – три роботизированные игрушки, управляемые при помощи дистанционных пультов.

Посмотрим, какой стол, а следовательно, и мир, окажутся для детей интереснее – мир живой природы или неживых машин. Вместе с нами за ходом эксперимента будет наблюдать профессиональный детский психолог Олег Иванцов.

С первых минут предложенная детям игра превратилась в настоящий социальный эксперимент. Группа малышей вдруг разделилась ровно пополам, причем строго по гендерному признаку.

Фото: M24.ru

"Гендерный признак – это ролевое поведение, которое их идентифицирует в обществе. Девочки выбрали живые объекты, а мальчики – роботов", - объясняет Олег Иванцов.

Но уже через несколько секунд внимание девочек стало переключаться на неживые игрушки. После того, как роботы заговорили и стали самостоятельно двигаться, интерес к домашним животным стал угасать на глазах.

Момент первой встречи ребенка с умной электроникой сегодня почти совпадает с рождением малыша. Уже в 2, 3 или 4 года малыши начинают активно использовать электронику родителей для собственных игр. К 12 годам у таких детей может появиться настоящая зависимость от гаджетов и контактов с неживыми роботизированными устройствами.

"Зависимость может формироваться где-то лет с 6-7, но зависимость – это область уже психиатрии, а не психологии. Для самой зависимости характерен абстинентный синдром, по которому можно сказать, что ребенок зависим. Если ребенок постоянно пользуется каким-нибудь гаджетом, и этот гаджет этот отнять, и у него через некоторое время начнется абстинентный синдром, ломка, тогда можно предположить, что у него есть зависимость", - утверждает психолог Иванцов.

Будущее, которому не суждено было сбыться

Начиная еще с 30-х годов прошлого столетия, писатели-фантасты, ученые и футурологи регулярно представляют невероятные прототипы все новых и новых роботов, совершенно разного назначения.

Кинематограф посредством героев фантастических блокбастеров тоже послужил вектором для развития технологий. Сегодня мы имеем мощнейшие компьютеры, но основные сценарии экспериментаторов прошлого так и не реализовались.

"Общество в 50-60-е годы верило, что появятся роботы-гуманоиды, которые смогут выполнять за нас всю работу, в том числе работу по дому. Но так случилось, что этот сценарий не реализовался. Также, как и не реализовались летающие автомобили. И мы сейчас живем в мире, где нам дали только интернет и компьютеры из каких-то футуристических штук. Постепенно мы получаем элементы биологии и нанотехнологий, но очень дозированно. А то, что мы должны были получить, то есть в первую очередь, роботов, которые должны были взять на себя весь физический труд, этого мы не получили", - рассказывает футуролог Данила Медведев.

Сегодня полная роботизация нашей жизни по-прежнему находится в области фантастики, однако, даже работающие технологии, имеют своих противников. Первыми бьют тревогу психологи и диетологи.

Глобальную проблему ожирения связывают с повсеместно навязанной электроникой, которая освобождает человека даже от минимальных физических нагрузок в повседневной жизни. Более того, человек все чаще становится заложником техники и уже испытывает на себе последствия гиподинамии.

Фото: M24.ru

"Стирает стиральная машина. Я в это время могу сидеть на кресле, трескать чипсы и смотреть сериал, или могу пойти в соседний спорт-зал, встать на беговую дорожку, и немного подвигаться. И вот тут все зависит не от того, насколько техника вошла в нашу жизнь, а от психологии человека. Ведь та же беговая дорожка – это тоже элемент техники", - считает врач-диетолог Алексей Ковальков.

"А планшеты и компьютеры – это большое мошенничество, большой обман, потому что то, как компьютеры были придуманы в 60-е годы, очень сильно отличается от того, что мы получили сейчас. Компьютеры изначально были придуманы как средство для усиления группового интеллекта, для объединения людей, чтобы они могли решать сложные проблемы, которые вставали перед обществом в 60-е годы. Но никому это было не интересно, и взяли только какие-то поверхностные функции, и мы сейчас получили телевизор интерактивный, где можно смотреть ролики на Youtube, и пишущую машинку для секретарши, где можно печатать. Но не получили учебного инструмента. Мы должны были получить компьютер, который бы направлял нас на что-то интересное и полезное. Поэтому планшет – некий обман, нас направили в общество потребления вместо общества творчества, образования, науки", - говорит Данила Медведев.

Умные дома

В этой, на первый взгляд, обычной квартире человек уже не хозяин, он – пользователь. Фактически хозяйничают на этих квадратных метрах прихожей, гостиной, спальни и кухни несколько сложных электронных систем.

Здесь реализован уникальный концептуальный проект. Абсолютно всеми системами в этой квартире управляет мощный процессор. Это настоящий электронный мозг с повсеместной роботизированной работой контроля, который называется "Умный дом".

"Мы находимся на объекте, на котором полностью все автоматизировано. Все, что здесь установлено, управляется с Умного дома, как в автоматическом, так и в ручном режиме. При входе есть элемент управления, это система охраны, управление светом, видеонаблюдение. Весь Умный дом спрятан в этом шкафу", - инженер по автоматизации бытовых систем Михаил Курилов.

Фото: M24.ru

Здесь жильцам не нужно ни за чем следить, за человека все делает электронный управдом, роботизированному центру управления здесь подчиняется буквально все, от систем безопасности и освещения до кофеварки и стиральной машины. Управлять домашней системой можно находясь практически где угодно. С помощью планшетного компьютера по специальной закодированной сети WI-FI пользователь отдает команды любому устройству.

"В данном помещении установлено сразу несколько инженерных систем. В данном случае, это звук, который включается с пульта, система пожарной безопасности и протечка воды. Все эти штучки также управляются с Умного дома. Это помогает просто жить и пользоваться инженерными системами, не думая о них", - объясняет Михаил Курилов.

Даже в случае ЧП система сама решает, что в данный момент нужно делать, кому сообщать, и по мнению специалистов может решить все проблемы без участия человека. Если случится потоп, система сама перекроет воду, датчик дыма учует пожар, Умный дом сам вызовет пожарных.

"Мы сейчас находимся на кухне, здесь все подключено к Умному дому. Полностью автоматизировано, очень много удобных вещей. Также здесь отдельные системы, которые тоже подключены к Умному дому. Есть система теплый пол, световые сценарии позволяют запрограммировать специальный свет для утра и вечера, отдельно система кондиционирования и отопления, которые работают в комплексе, и поддерживают заданную температуру. Также здесь есть другие автоматизированные элементы", - говорит Курилов.

Специалисты уверены: не пройдет и 10 лет, и большинство квартир в новостройках будут оборудованы подобными системами. Человек всегда стремился к комфорту, и сегодня электроника без особых проблем справляется с ролью умного хозяина, который освобождает пользователя от повседневной рутины и экономит драгоценное время. Но у такого, как его еще называют, электронного комфорта, есть еще и обратная сторона.

"Надо взглянуть на свою жизнь со стороны, оценить для чего нам нужна техника, которая помогает нам в жизни. Для того, чтобы освободить нам время для просмотра тупого сериала, чтобы мозги у нас отупели или жрать так, чтобы ночью переворачиваться со стороны на сторону, чтобы кровать просела, или освободить нас, чтобы поехать с детьми в поход, парк, сходить в театр, подвигаться немножко, ведь движение – это жизнь", - говорит Алексей Ковальков.

Как показывает история, любое, даже самое фантастическое на первый взгляд, изобретение сейчас очень быстро становится частью обыденной жизни человека. Но люди зачастую совершенно не задумываются о том, какую цену придется заплатить за все достижения прогресса.

Вред или спасение?

Сегодня мнения родителей по поводу раннего знакомства ребенка с электронной техникой и роботизированными игрушками разделились. Одни справедливо опасаются влияния новых технологий, и стараются воспитывать своих детей в традиционной системе ценностей, другие считают знакомство с компьютерными системами жизненно необходимым для современного человека.

"Если они играют, если есть ролевые элементы в игре, то это нормально, но если они в этой игре просто воюют друг с другом, это конечно отрицательный момент", - считает Олег Иванцов.

Для того, чтобы помочь ребенку с интеграцией в его игры роботов, сегодня созданы специальные технопарки. Здесь ребенку, что такое робот, и чем он отличается от других игрушек и бытовых приборов. Как с ним правильно обращаться, и в каких играх лучше использовать. В подобные коммуникации с современными умными игрушками дети включаются быстро и с большим удовольствием.

Специалисты по работе с детьми уверены: если родители правильно расскажут своим детям о значении роботов, об их роли в жизни человека, никаких негативных последствий не будет. Правда, родители все чаще лишают своего ребенка собственного внимания, и оставляют его на попечение современной техники.

Отсюда и возникают проблемы формирования личности. Ребенок оказывается замкнут в виртуальном пространстве. У него плохо развивается речь и другие коммуникативные навыки. Зачастую у малыша просто нет человеческого примера для подражания, на этом фоне и начинает развиваться зависимость от гаджетов.

Фото: M24.ru

"Говорить о какой либо зависимости в дошкольном возрасте рано, но все равно нужно стараться ограничивать это время, пытаться переключить его внимание", - утверждает Иванцов.

Наш эксперимент по детским предпочтениям продолжается. В тот момент, когда популярность кролика и морской свинки в группе упала до критической отметки, на помощь домашним животным приходят воспитатели.

Они открывают клетки и разрешают детям подержать животных у себя на руках. Спустя еще полчаса все возвращается на круги своя. С роботами продолжают заниматься мальчики, а у девочек вернулся интерес к домашним питомцам, и это легко объясняется с точки зрения психологии.

"Для мальчиков – это любопытство. Им интересно что-то собирать, что-то делать своими руками, поэтому они выбирают роботов. Здесь нет ничего плохого, любопытство берет верх. Оно менялось, и мальчики тоже интересовались животными, а девочки пытались играть роботами. Но в основном, они оставались в своей системе", - объясняет психолог Иванцов.

Совсем скоро миры роботов и людей окончательно смешаются между собой, только совершенно нельзя предугадать кто кого будет обслуживать в этой новой реальности. Критически настроенные ученые говорят, что в техногенном мире мы рискуем полностью исчезнуть как вид.

Плов по-роботовски

Не случится ли так, что обретя у своих создателей совершенный интеллект и способность к воспроизводству, роботы не решат избавиться от человека? Уже сейчас во многих областях своей деятельности человек вынужден жестко конкурировать с роботом.

Так, например, свое место на кухне, шеф-повар вынужден делить с современным роботом, который как утверждают его разработчики, умеет готовить не хуже человека.

Известный ресторан восточной кухни. Сюда приходят истинные ценители восточных блюд, чтобы насладиться их истинным вкусом. Главное в настоящей кухне, по мнению здешних поваров и постоянных клиентов, - душа повара.

От этого ингредиента зависит и вкус и настроение, которое несет в себе пища. Сможет ли на своей кухне профессиональный повар выиграть битву у робота?

Проверим: плов – самое известное и одно из самых сложных блюд восточной кухни. Всего одно неверное движение и лишняя щепотка приправы могут испортить все блюдо.

Одновременно свой плов для гостей будут готовит шеф-повар ресторана и умный робот. В качестве дегустаторов и судей этого поединка мы пригласили участников известной группы Учкудук.

Эти музыканты из Узбекистана, безусловно, являются опытными ценителями одного из древнейших восточных лакомств. Участники должны будут определить какое из блюд, предложенных им, готовил человек, а какое – машина.

Фото: M24.ru

"Сегодня мы будем готовить узбекский плов, национальный, с узбекским рисом", - говорит шеф-повар Илья Коновалов.

"А мы сейчас будем готовить плов с помощью нашего мульти-шефа", - отвечает бренд шеф-повар Денис Никифоров.

Ингредиенты у обоих участников эксперимента одинаковые. Первый плов, который отведают участники, будет готовить профессиональный повар, а второй – роботизированный кулинар.

Во втором случае человек практически не будет участвовать в процессе. Ассистент только загрузит все продукты в машину и нажмет кнопку, в то время, как повару ресторана придется самостоятельно контролировать весь процесс приготовления.

"Теперь приступим непосредственно к процессу приготовления. Разогреем в казане масло, и будем жарить мясо", - говорит Илья Коновалов.

Повар относится к появлению робота на кухне скептически, по крайней мере, потерять работу он не боится.

"У робота не получится так же, как у человека, потому что он не человек. Технология приготовления у разных блюд разная. Насколько я знаю, в мультиварке программы: закидываешь сразу все, закрыл и забыл, соответственно, у них получается другой результат", - считает Коновалов.

Ученые же не отрицают такой возможности в будущем. К тому же, история уже знает достаточно примеров, когда не нужные более технологические звенья легко удалялись из производственной цепочки.

"Где все те лошади, которые стали ненужными после изобретения двигателя внутреннего сгорания? Они исчезли не потому, что их вытеснил двигатель, а потому что польза от лошади перестала оправдывать себя", - утверждает Альберт Ефимов.

Продукты у наших кулинаров практически готовы, а наши музыканты ждут момента, когда они смогут подтвердить собственные предположения о необходимости участия человеческой души в приготовлении пищи.

Твари дрожащие или право имеющие?

Если еще 20 лет назад каждый школьник знал принцип работы практически любого устройства, которым пользуется, то сегодня большинство людей понятия не имеют о том, что собой представляют электронные приборы, которые нас окружают. И нам ничего не остается, как принять условия игры, заданные производителями и умными гаджетами.

"Человека окружает множество электронных и технических систем, которые помогают ему вычислять, ускорять его действия. Но они не делают человека умнее, и сами эти машины ни в какое сравнение не идут с человеком по интеллекту. Человек становится не пленником гаджетов, а принимает условия существования, когда устройство этих маленьких механизмов ему становится неизвестным", - считает профессор биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Каплан.

Получается, что роботы уже разделили людей на две категории. Первые создают и контролируют роботизированные машины, вторые пользуются этими машинами, но ничего о них по сути не знают.

В конечном счете это может привести к исполнению негативного сценария будущего, когда машины смогут взять человека под свой контроль. Существует мнение, что некоторые гаджеты уже шпионят за своими хозяевами, в чью пользу ведется эта слежка - неизвестно.

"Если мы возьмем какой-нибудь современный гаджет, я вот ничего не знаю об айфоне, но это машина, которая имеет видеокамеру, микрофон, систему связи, которая всегда с тобой – такой ваш любимый шпион, который всегда в принципе с вами, и остается только надеяться, что он не используется во вред вам. А надежды на это мало, потому что со временем выясняется, что везде вставлены какие-то жучки, прослушки, подсматривающие устройства", - говорит главный научный сотрудник Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Александр Жданов.

Фото: m24.ru

Телефоны, электронные записные книжки, компьютеры, ноутбуки – все это роботы, пусть и запрограммированные на весьма ограниченный ряд действий. Но справится ли машина с задачей, которая до сегодняшнего дня была под силу лишь профессиональному повару.

Сможет ли робот вложить частичку своей электронной души в национальное восточное блюдо, и обмануть результатом своей работы наших звездных дегустаторов?

Однозначно ответить на эти вопросы до окончания эксперимента мы не можем, потому что во многих сферах деятельности роботы уже отодвинули человека всего лишь на позиции обслуживающего персонала.

"Их в России уже порядка 20 тысяч установлено, на данном сегменте есть операторы, владеющие огромными парками. Сейчас разрабатываются разные нестандартные направления вендинга, вы все их можете видеть в магазинах и на улицах – это автоматы по продаже линз, цветов, и так далее", - рассказывает директор вендинговой компании Полина Некрасова.

Вендинг – достаточно новое понятие для современной розничной торговли. Под ним понимают продажу без физического участия реального образца. Весь процесс продажи осуществляется посредством специального робота.

Подобные автоматы появились в России еще в начале 90-х и специализировались в основном на приготовлении кофе. Прототипом для современных устройств стали автоматы по продаже газированной воды, которые еще в советской России стояли на улицах и в парках. Сегодня же функциональность подобных машин практически безгранична.

"Данный автомат является мультисейлером, то есть автомат многофункциональный, в котором может продаваться любая продукция. На сегодня есть такие автоматы, которые полностью заменяют продуктовые магазины в шаговой доступности. Подобный автомат может выступать и для продажи любой непищевой продукции. Сейчас есть автоматы по продажи линз", - объясняет Полина Некрасова.

Этот автомат – робот нового поколения, по продажам горячих обедов. Внутри него находится микроволновая печь, а специальная программа выбирает режим подогрева в зависимости от выбранного покупателем блюда.

"Основной смысл автомата в том, что он может не только заменить человека, он может создать сервис в местах, где невозможно сделать полноценное кафе, магазин. Потому что автомат занимает всего 1 кв.м. Они призваны в шаговой доступности обеспечивать людей необходимыми сервисами", - говорит Некрасова.

Если роботы-продавцы уже вытеснили разносчиков пирожков и кофе, то ничего не мешает в ближайшем будущем и роботу-повару потеснить человека на его собственной кухне.

Приготовление плова у робота и человека заняло примерно одинаковое время – примерно час. Повар за это время совершил множество манипуляций – он обжаривал продукты, перемешивал содержимое казана, постоянно следил за процессом, то и дело добавлял специи, воду и рис.

Робот же все необходимые процессы производил самостоятельно. Спустя час оба плова готовы, тарелки сервируем для чистоты эксперимента абсолютно одинаково. Слово нашим дегустаторам.

Первый плов им не понравился: не хватило специй и еще какого-то ингредиента, может быть души. Мнения участников разделились. По их мнению, в машине рассыпчатый плов невозможно сделать, человек должен управлять процессом.

Участники назвали блюдо №2 творением машины, что совершенно верно. Передать истинный вкус робот не смог, но с задачей приготовления справился достойно.

Проект по роботизации человечества

Говорят, все, что появляется в фантастических фильмах или книгах, впоследствии становится реальностью. В одной из московских научных лабораторий вот уже третий год работают над самым грандиозным проектом человечества.

Здесь разрабатывают один из сценариев обретения человеком бессмертия. Сегодня к решению этой задачи наука подошла ближе всего за всю историю развития цивилизации.

"Сейчас критический момент развития человечества состоит в том, что мы наконец приблизились к возможности понимать, что такое понимание. Чем мы понимаем. В связи с этим может поменяться практически все наше окружение, потому что это революция", - считает Виталий Дунин-Барковский.

Проект 2045 – уникальная совместная работа бизнесменов и ученых. Собрать профессиональную команду для решения самой важной идеи для всего человечества оказалось непросто. Вновь подчинить природу и самим стать творцами жизни решились самые смелые, и похоже первых результатов осталось ждать недолго.

"Этот проект настолько многопланов и масштабен, что пожалуй даже самые начальные этапы его реализации могут привести огромную пользу людям. Но его предельная цель – разработка технологии радикального продления жизни. Это то, на что мы можем сконцентрировать свои усилия вместо айфонов и новых автомобилей, добиться невероятных успехов для человечества, для жизни", - рассказывает руководитель пресс-службы Общественного движения "Россия 2045" Мария Тучина.

Фото: M24.ru

Проект реализуется в несколько этапов. В первую очередь ученые хотят создать робототехническое тело для человека, которым пользователь-оператор мог бы управлять при помощи специального джойстика или даже своей мысли. Это наряду с развитием роботов присутствия в значительной степени могло бы улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями.

"Следующий этап – Аватар-Б – создание автономной системы жизнеобеспечения мозга, и разработка связи робота с мозгом человека, обеспечение ее двусторонней идеальной связью. А Аватар-Г - это тело-голограмма, некое дальнее видение того, как будут эволюционировать искусственные тела в будущем. Нам очень нравится концепция Константина Циолковского о эволюции человека, что возможно человек сможет превратиться в энергетическое существо. Это так называемое лучистое человечество", - объясняет Мария Тучина.

Война машин нам не грозит

Представить себе подобное в реальной жизни, когда человеческая плоть будет заменена на металл, а знания и память станут накапливаться на жестком диске, представить достаточно сложно.

Так же как и идеи многих ученых, которые в последствии успешно реализовались. Принесут ли роботы людям реальную пользу, или станут всего лишь очередными бесполезными гаджетами.

Подобный технологический прорыв требует серьезной подготовки, а итоги симбиоза человека и машины спрогнозировать сложно. Подсознательно, человек уже сегодня готов взаимодействовать с уже имеющимися бытовыми приборами, не обладающими интеллектом.

"Нам будет казаться, что эти умные вещи нас понимают. Конечно же, они управляются программой. Но когда нам кажется, что они нас понимают – кофеварка нам мигнула зеленым, потому что кофе готов, мы начинаем воспринимать ее как одушевленный предмет. Пылесос говорит, что его пора поставить на зарядку – мы воспринимаем его как живого на подсознании, потому что кодовые знаки, которые дает нам эта система говорят о том, что она взаимодействует с нами. А человек любит взаимодействие", - утверждает Альберт Ефимов.

Роботы уже вошли в нашу жизнь в виде разнообразных умных гаджетов, бытовых приборов, и разнообразных систем. Однако до идеального образа, созданного человеческим воображением, умным машинам еще очень далеко. Все что они могут – выполнять запрограммированные человеком команды. Даже самый мощный процессор пока что не в состоянии просчитать и повторить процессы, происходящие в человеческом сознании. Уже не первое столетие ученые бьются над разгадкой его тайны, но природа остается неподвластной даже самым сложным программам, кодам и цифрам.

"Самый умный робот на сегодняшний момент по своему интеллекту сейчас примерно на уровне таракана. В плане того, что робот понимает окружающий мир еще расти и расти, потому что сейчас для робота крайне сложная задача отличить стол от стула", - говорит Ефимов.

Удастся ли в будущем сохранить разумный баланс между живым и механическим, неизвестно. Как показал наш эксперимент, дети с большим интересов относятся к электронным игрушкам, но и не торопятся забывать привычных домашних животных.

Машина может приготовить обед, или продать готовый, но заменить профессионального повара на кухне не сможет еще долго. Какие роботы появятся рядом с нами в ближайшем будущем, и как мы сами изменимся с их появлением – пока что тайна. Но страница новой эпохи развития науки и техники все таки уже открыта.