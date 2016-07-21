Форма поиска по сайту

21 июля 2016, 21:58

Спорт

Капитаном "Спартака" выбрали Дениса Глушакова

Денис Глушаков. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Футболисты московского "Спартака" выбрали полузащитника Дениса Глушакова новым капитаном команды, сообщается на сайте клуба.

Процедура голосования была тайной, каждый игрок и тренер должен был назвать трех претендентов. Победителем голосования стал Глушаков, а вице-капитанами были выбраны вратарь Артем Ребров, являвшийся капитаном в прошлом сезоне, и защитник Сальваторе Боккетти.

По итогам сезона-2015/16 "Спартак" занял пятое место и завоевал право выступить в квалификации Лиги Европы. Первый официальный матч в текущем сезоне команда проведет 28 июля в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы, а в первом тура чемпионата России-2016/17 москвичи 31 июля примут тульский "Арсенал".

