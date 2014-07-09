Германия забила 7 голов бразильцам и вышла в финал чемпионата мира

В полуфинальном матче ЧМ сборная Бразилии проиграла Германии

Сборная Германии в полуфинальном матче чемпионата по футболу разгромила команду Бразилии со счетом 7:1.

Настоящим шоком для всех собравшихся на стадионе "Минейрао" в Белу-Оризонти стали стартовые полчаса игры. К удивлению всех, немцы за этот промежуток времени смогли целых пять раз поразить ворота соперника. Уже на 11-ой минуте Томас Мюллер после подачи углового открыл счет. А потом в период с 23-й по 29-ю минуты сборная Германии забила еще четыре безответных мяча. В ворота бразильцев залетали все удары, а немцы забивали, раскатывая оборону хозяев чемпионата мира, как на тренировке.

Стоит отметить, что второй гол в этом матче забил Мирослав Клозе. Для него этот мяч стал знаковым. Благодаря этому голу, Клозе довел количество своих голов в финальных турнирах чемпионатов мира до 16-и, обойдя бразильцы Роналдо. Теперь Клозе является рекордсменом по числу голов на мировых чемпионатах за всю историю.

Еще в первом тайме этого матча дублем отметился Кроос, а пятый мяч забил Сами Хедира.

После перерыва у Бразилии возникло несколько опасных моментов для того, чтобы распечатать ворота Нойера, но сделать это не удалось. Зато удалось оформить дубль вышедшему на замену у немцев нападающему Андре Шюррле. Гол престижа уже в компенсированное время бразильцам все-таки удалось забить. Это сделал Оскар.

После этого матча немцы обновили рекорд по количеству голов на чемпионатах мира за всю историю, обойдя бразильцев. Теперь их у Германии 223. А вот сборная Бразилии установила свой антирекорд, потерпев самое крупное поражение в своей истории.

Таким образом, команда Германии вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с победителем матча Аргентина - Нидерланды. Решающий матч мундиаля состоится 13 июля.