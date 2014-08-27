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Фестивали

27 августа 2014, 16:11

Театральный форум-фестиваль "Артмиграция" стартует в Москве

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Спектакль "Как я стал..." Фото: Театральный центр "На Страстном"

С 8 по 13 сентября в Москве пройдет всероссийский молодежный театральный форум-фестиваль "Артмиграция". Зрителям представят спектакли молодых режиссеров – выпускников столичных вузов, которые реализуют творческий потенциал за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

На конкурс прислали более 100 заявок из разных городов. Экспертный совет отобрал пять лучших спектаклей, которые поставлены столичными режиссерами в провинции. Работы творческих "мигрантов" покажут в Театральном центре "На Страстном".

Откроет фестиваль спектакль тульского режиссера-постановщика Евгения Маленчева "Нахлебник", в основу которого положено произведение Тургенева. Спектакль входит в репертуар Тульского академического театра драмы.
Московская публика увидит аскетические декорации, на фоне которых развернется настоящая драма. На протяжении всего действия зрители будут находиться рядом со сценой.

"Режиссер и художник предлагают рискованный формат: крупный план становится для артистов экзаменом на правдивость и создает удивительную атмосферу, сотканную из тончайших психологических и эмоциональных нюансов", - отметили в Театральном центре.

Спектакль покажут 8 сентября в 19.00.

Также в программе – спектакли "Записки на "сгущенке" Клавдия" (режиссер Олеся Невмержицкая; молодежный театр "Ангажемент"; Тюмень), "Наташина мечта" (режиссер Владимир Кузнецов; Владимирский театр драмы), "Техника номер 8" (Кирилл Левшин; Городской драматический театр "Поиск"; Лесосибирск), "Как я стал..." (Илья Ротенберг; Томский театр юного зрителя).

Спецпроектом фестиваля станет показ спектакля-квартирника "Стыдно быть несчастливым" по дневникам Володина. Играть будут актеры молодого независимого "Этюд театра".

Что касается форума, то его участников ждут мастер-класс "Гомер в действии" от театрального эксперта из Греции Стафиса Ливафиноса, актерский тренинг "Это мы не проходили" с Вячеславом Кокориным, лаборатория молодых театральных критиков под руководством Павла Руднева.

"Одним из главных событий станет творческая встреча с выдающимся театральным режиссером и педагогом Анатолием Васильевым и показ фильма-спектакля мастера "Медея. Материал" по пьесе Хайнера Мюллера", - добавили организаторы проекта.

Также на "Артмиграции" запланированы инсталляции, видеопоказы, читки пьес, премьеры спектаклей молодежной лаборатории СТД РФ "Место действия" и театральная вечеринка Vinigret.

Лучшим студентам и педагогам российских театральных вузов на фестивале вручат премии от Союза театральных деятелей.

Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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