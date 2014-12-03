В Москве прошел городской форум печати

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В среду, 3 декабря, состоялся XIV Городской отраслевой форум печати "Актуальные вопросы издания и распространения периодической печати и книжной продукции".

Форум был организован департаментом средств массовой информации и рекламы при участии некоммерческого партнерства "Союзпечать", Ассоциации распространителей печатной продукции и Российского книжного союза.

В форуме приняли участие представители издательских домов, полиграфических предприятий, организаций по распространению периодической печати и книжной продукции, общественных организаций, государственных структур правительства Москвы, а также эксперты и аналитики отраслей издания и распространения периодической печати и книжной продукции.

Основными темами на мероприятии стали издание и распространение периодической печати и книжной продукции.