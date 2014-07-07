Подростки смогут заняться фитнесом в веревочном городке в Измайлове

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С 12 июля по 2 августа в Измайловском парке каждое воскресенье будут проходить бесплатные фитнес-уроки для подростков. Ребят пригласят заняться спортом на территории веревочного городка "Панда Парк".

На занятиях будут ждать ребят в возрасте от 9 до 14 лет. Время фитнес-уроков - с 10.00 до 11.30.

Юным спортсменам предстоит преодолевать переправы, подвесные мосты, другие неожиданные препятствия. После преодоления маршрута подростки будут принимать участие в спортивно-развлекательной программе. Гости Измайловского парка получат дипломы и фотографию на память.

Чтобы стать участником занятия, нужно записаться, отправив заявку на smatveeva@pandapark.org с пометкой "Заявка на фитнес-занятие 9-14 лет".

Проводить занятия будут фитнес-инструкторы сети клубов World Gym Russia.