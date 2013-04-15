Потерявшим деньги на Кипре будет проще получить там гражданство

Кипр облегчил процедуру получения гражданства для инвесторов

Тем, кто потерял деньги на Кипре, пообещали упростить процедуру получения гражданства. Такие экстренные меры принимают власти страны, чтобы удержать иностранных инвесторов.

Как заявил президент Кипра Никос Анастасиадис, на облегченную процедуру получения гражданства смогут рассчитывать те, кто лишился более трех миллионов евро.

Правительство страны намерены принять целую систему мер для смягчения ущерба, нанесённого банковским кризисом. В частности, налоговые послабления ждут иностранные компании, которые в ближайшее время откроют на Кипре свои представительства.