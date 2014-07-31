Активные граждане выберут режим работы фестиваля "Московское варенье"

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На портале городских референдумов "Активный гражданин" появился новый опрос про фестиваль "Московское варенье".

"Правительство Москвы продолжает традицию проведения городских фестивалей, которые пришлись по вкусу москвичам и гостям столицы. В ходе недавнего опроса проекта "Активный гражданин" горожане рассказали, что их привлекает на таких мероприятиях и что они еще хотят там видеть. Все пожелания учли при подготовке к фестивалю "Московское варенье", - отмечает пресс-служба.

Теперь москвичей просят ответить на вопрос: "Какой режим работы площадок, по вашему мнению, будет оптимальным?" Варианты ответов предлагаются следующие: 10.00 - 20.00, 12.00 - 21.00, 12.00 - 22.00.

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Кроме того, "активных граждан" просят рассказать, какие тематические площадки или мероприятия фестиваля им наиболее интересны. Здесь можно выбрать до трех вариантов ответа. Среди тематических площадок, которые будут представлены на фестивале, - "Окно в Париж (французское варенье)"; "Медовый луг (площадка с медовыми лакомствами, варенье по монастырским рецептам"; "Пикник (варенье из нетрадиционных продуктов)"; "Райский сад (варенье из кактусов и многое другое)"; "Московское чаепитие (чай и варенье из ягод)"; "Абрикосовый пляж (варенье из дикорастущих фруктов и абрикосов)"; "Крым (крымский чай и традиционные крымские сувениры"; "Ночь пожирателей варенья (открытие фестиваля)"; "Восточный базар (восточные сладости)".

Напоследок разработчики интересуются, собираются ли москвичи посетить фестиваль.

За прохождение опроса на счет пользователю начисляется 40 баллов.

Напомним, фестиваль "Московское варенье" пройдет в столице с 8 по 17 августа. В рамках мероприятия всем сладкоежкам предлагают поучаствовать в конкурсе "Самый сладкий коктейль". Три лучших рецепта воплотят в жизнь 10 августа в парке искусств "Музеон".

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Стать участником конкурса может любой желающий. Для этого достаточно отправить на сайт фестиваля свой любимый рецепт безалкогольного коктейля с фруктами, ягодами, овощами.

Десятидневный фестиваль "Московское варенье" продолжит традицию культурных и гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он расположится на 19 тематических площадках по всей Москве. Ожидается, что на праздник приедут участники из 15 стран и 40 регионов России. В рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы надеются, что участие в нем примут около 20 тысяч человек.

Кроме того, в рамках фестиваля будут установлены необычные арт-объекты. Среди них - трехметровая "голова повара", которая появится на ВДНХ, и голландская "велобабушка" на Сходненской улице.