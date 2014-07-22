В Москве впервые пройдет международный фестиваль варенья

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На фестиваль варенья, который пройдет в Москве с 8 по 17 августа, приедут участники из 15 стран и 40 регионов России. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Так как Рождественский фестиваль в Москве прошел очень успешно - в нем приняли участие 6 миллионов человек, а фестиваль "Московская весна" собрал 7 миллионов посетителей, мэр столицы предложил продолжить эту традицию. Мы решили впервые в этом году провести международный фестиваль варенья", - отметил Немерюк. По его словам, в городе будет установлено более 230 шале - палаток. Здесь будет продаваться варенье участников фестиваля. "Будут созданы тематические площадки: "Окно в Париж", "Вишневый сад", площадка Крыма, где будут представлены крымские варенья и чаи", - уточнил глава департамента.

Он добавил, что в рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы фестиваля надеются, что в квесте примут участие около 20 тысяч человек.

Также Алексей Немерюк сообщил, что 16 августа городские власти планируют перекрыть 16 августа Тверскую улицу для организации фестиваля "Московское варенье". "Сделаем общий праздник для жителей города и постараемся воссоздать атмосферу народных гуляний", - заключил он.

Фестиваль "Московское варенье" будет проводиться в столице впервые и охватит весь центр города. Планируется, что площадки мероприятия расположатся:



на Арбате,

на площади Революции,

в Новопушкинском сквере,

в Климентовском переулке,

на Крымской набережной возле "Музеона",

в Камергерском переулке,

на Тверской площади

на Манежной площади

Ленинградский проспект, владение 62,

проспект Мира, дом 119,

Семеновская площадь, владение 4,

улица Белореченская, дом 2,

Ореховый бульвар, дом 14,

улица Профсоюзная, дом 41,

улица генерала Ермолова, дом 4,

улица Сходненская, дом 56,

площадь Юности (Зеленоград),

Сиреневый бульвар, владение 1,

поселок Московский, микрорайон 1, дом 49