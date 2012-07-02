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Культура

02 июля 2012, 13:42

Фестиваль "Семья в Большом Городе" пройдет в Саду Баумана 8 июля

фестивали Сад имени Баумана Департамент культуры Москвы жизнь в мире

Фестиваль "Семья в большом городе" пройдет в Москве 8 июля при поддержке Департамента культуры города Москвы, дирекции "Мосгорпарк" и компании CitYkids. Как сообщается на сайте Департамента культуры, мероприятие пройдет с 11 до 19 часов в Саду имени Баумана.

В рамках фестиваля пройдет более 20 интересных творческих мастер-классов, спортивных развлечений и соревнований семей. К примеру, для детей до 3 лет будут организованы занятия baby-йогой и профессиональная фотосессия Сергея Евтеева. Для детей старше 3 лет будет открыта большая спортивная зона: прыжки на батуте, футбол и детский мини-гольф. Для девочек будет организован танцевальный класс Имперского Русского Балета под руководством Гедеминоса Таранды, перед которым участницы смогут сами сшить себе юбки-пачки.

Мамы смогут научиться плести французские и греческие косы, а также освоить детскую фотосъемку у талантливых фотографов – Веры Клоковой, Екатерины Вишневской и Елены Лукьяновой. А папам предоставится возможность порадовать жен букетами, составленным под руководством опытного флориста, и получить водительское удостоверение категории "К" (права на вождение коляски).

Также будет организован рынок ToysMarket, на котором дети смогут поменяться игрушками, в которые уже наигрались. Вечером состоится концерт классической музыки под открытым небом от проекта "Вместе с Мамой".

В день фестиваля в Саду Баумана будут организованы специальные зоны для пеленания и кормления маленьких детей. Вход на фестиваль и участие в мастер-классах бесплатное.

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